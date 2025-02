Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Niektóre grupy zawodowe, takie jak służby mundurowe, mogą przechodzić na emeryturę wcześniej. Niewykluczone jednak, że ze świadczeń będą mogli skorzystać również ci, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku, ale mają za sobą odpowiednio długi staż pracy.

Emerytura stażowa. Dla kogo i za co?

Propozycje emerytur stażowych, które trafiły do Sejmu, zostały przygotowane przez ugrupowanie Lewica oraz NSZZ "Solidarność". Oba projekty przewidują możliwość przejścia na emeryturę dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i pracowały przez 35 lat (kobiety) oraz 40 lat (mężczyźni). Gdyby przepisy weszły w życie, np. pracownik fabryki, który rozpoczął pracę w wieku 18 lat, mógłby uzyskać świadczenie już w wieku 58 lat.

Oba projekty uwzględniają zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Dotyczy to m.in. urlopów macierzyńskich, wychowawczych czy zwolnień lekarskich. To szczególnie istotne dla kobiet, które często przerywają aktywność zawodową z powodów rodzinnych.

Czy emerytura stażowa jest realna?

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oba projekty mają na celu wsparcie osób, które ze względu na długi staż pracy i stan zdrowia obawiają się, że nie będą w stanie kontynuować zatrudnienia do ustawowego wieku emerytalnego. Ważnym założeniem reformy jest również to, aby prawo do emerytury stażowej przysługiwało osobom, których składki pozwalają na uzyskanie co najmniej minimalnego świadczenia.

Kiedy emerytura przed 60. rokiem życia stanie się rzeczywistością?

Kiedy można się spodziewać zmian?

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski poinformował w sierpniu, że trwają prace nad stanowiskiem Rady Ministrów w sprawie emerytur stażowych. Dokument miałby zostać skierowany do procesu legislacyjnego. Podkreślił, że rząd popiera ideę, jednak konieczne jest jej "właściwe skalibrowanie".

Portal Interia podał w grudniu, że na rozwiązanie trzeba będzie poczekać. Lewica naciska na jego wprowadzenie jeszcze w tej kadencji Sejmu, ponieważ stanowi ono jeden z jej głównych postulatów wyborczych. Jednak biorąc pod uwagę czas potrzebny na procedowanie ustawy oraz konieczne zmiany w systemie ZUS, eksperci szacują, że emerytury stażowe nie wejdą w życie przed 2026 rokiem.

red. / Polsatnews.pl