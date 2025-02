Do mieszkańców powiatów w województwie dolnośląskim trafiły alerty RCB ostrzegające przed szkodliwym powietrzem. Stężenie pyłów przekroczyło normy kilkukrotnie, a przebywanie na zewnątrz stało się niebezpieczne - zwłaszcza dla chorujących na astmę czy schorzenia sercowe. Reporter Polsat News sprawdził, czym oddychają mieszkańcy śląskich miast i - jak się okazuje - tam również nie jest dobrze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę kolejny alert dotyczący smogu. Otrzymały go osoby przebywające w powiecie kłodzkim, a także w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim.

"Gdy powietrze jest zanieczyszczone: zrezygnuj ze spacerów na świeżym powietrzu; zrezygnuj z uprawiania sportu na zewnątrz; ogranicz wietrzenie pomieszczeń" - czytamy w komunikacie RCB.

Smog na Śląsku i Dolnym Śląsku. Jest alert RCB. Stężenia pyłów przekroczone

Reporter Polsat News Bartosz Mokrzycki sprawdził na miejscu, jak zła jest jakość powietrza - i okazało się, że normy są przekroczone nawet kilkukrotnie.

ZOBACZ: Alert RCB dla kilku województw. Odradza się wychodzenie z domu

Chociażby w Żywcu stężenie szkodliwych pyłów jest sześciokrotnie wyższe niż powinno. W Katowicach natomiast stężenie PM2,5 wyniosło o poranku 360 procent, a PM10 - 180 procent. W Rybniku było to odpowiednio 280 procent i 324 procent.

WIDEO: Alert RCB na Ziemi Kłodzkiej. Na Śląsku i Dolnym Śląsku problemy z jakością powietrza

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Dzieje się tak ze względu na kilka czynników. Przede wszystkim jest to pogoda, wysokie ciśnienie i praktycznie brak wiatru. Pyły zawieszone stoją w jednym miejscu i się nie przesuwają - powiedział dziennikarz.

Smog dotyka nie tylko chorych. Czym jest pył zawieszony?

Trwa ponadto sezon grzewczy, a to oznacza, że mieszkańcy palą węglem. Czasami do pieców trafiają także odpady, co tylko pogarsza sytuację. U osób zdrowych takie stężenie pyłów może spowodować uczucie drapania w gardle czy ból głowy.

ZOBACZ: Powiew wiosny w środku zimy. Pogoda zaskoczy

Inaczej sprawy się mają z osobami chorymi na serce czy mającymi problemy z drogami oddechowymi. Trudno będą mieli także astmatycy.

Pył zawieszony PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Jego cząsteczki mogą zawierać m.in. związki siarki, azotu, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.