W najbliższych dniach dojedzie do zmiany pogody w całej Polsce. Jak przekazał dyżurny synoptyk IMGW, w niedzielę na zachodzie kraju temperatura wzrośnie nawet do 13 stopni Celsjusza. Taka aura będzie utrzymywać się przez kilka najbliższych dni, a najcieplej będzie we wtorek. Pojawienie się wysokich temperatur związane jest z napływem ciepłej masy powietrza z południowego zachodu.