Papież Franciszek w szpitalu. Polscy biskupi zaapelowali o modlitwę

"Prośmy dobrego Boga o łaskę zdrowia dla Ojca Świętego, aby jak najszybciej wrócił do pełni sił i nadal prowadził Kościół Chrystusowy, a w cierpieniu Jezus dał mu ulgę i umocnienie" - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak. Wcześniej o modlitwę za papieża prosił wikariusz generalny Rzymu kard. Baldassare Reina. Franciszek od piątku przebywa w szpitalu.

Papież od 14 lutego przebywa w szpitalu, gdzie został przyjęty z powodu problemów z układem oddechowym. We wtorek poinformowano, że duchowny ma obustronne zapalenie płuc.

Papież Franciszek w szpitalu. Polscy biskupi apelują o modlitwę

"W trudnym doświadczeniu choroby papież Franciszek potrzebuje naszej modlitwy i duchowego wsparcia. Prośmy dobrego Boga o łaskę zdrowia dla Ojca Świętego, aby jak najszybciej wrócił do pełni sił i nadal prowadził Kościół Chrystusowy, a w cierpieniu Jezus dał mu ulgę i umocnienie" - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak.

"Papież Franciszek tak często nas prosi, byśmy się za niego modlili. Robimy to codziennie, ale w czasie jego choroby i pobytu w szpitalu zintensyfikujmy nasze modlitwy do Boga o szybki powrót papieża do zdrowia" - zaapelował w środę w mediach społecznościowych metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

O modlitwę za biskupa Rzymu poprosił również wiernych archidiecezji poznańskiej abp. Stanisław Gądecki. "W tym trudnym momencie choroby niech Bóg i Pan nasz obdarzy Franciszka łaską uzdrowienia i umacnia go w cierpieniu" - przekazała archidiecezja.

W środę w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku w intencji papieża modlił się w środę przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC.

Za papieża modlą się również wierni oraz ojcowie paulini na Jasnej Górze, m.in. podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego.

Papież w szpitalu. Franciszek prosi o modlitwę

W środę wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina zaapelował do wiernych o modlitwę za papieża.

Kardynał Reina w rozpowszechnionym oświadczeniu podkreślił: "Śledzimy z uwagą i ufnością doniesienia o stanie zdrowia naszego biskupa papieża Franciszka".

"Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili" - dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej.

Wcześniej w komunikatach dotyczących zdrowia papieża Watykan informował, że sam Ojciec Święty prosi o modlitwę za niego.

Papież w klinice Gemellii. Stan zdrowia Franciszka

W środę watykańskie źródła - powołując się na jednego z lekarzy - przekazały, że Franciszek nie może przebywać w najmniejszym nawet przeciągu.

ZOBACZ: "Chroniony przed najmniejszym przeciągiem". Nowe doniesienia o stanie papieża



Jak zaznaczono, ekipa medyczna czyni starania, aby papież był chroniony przed wszelkimi czynnikami, które mogłyby pogorszyć złożony stan kliniczny, jak jest określany jego stan w oficjalnych komunikatach.

W Watykanie na razie wyklucza się możliwość pojawienia się Franciszka w oknie szpitala na modlitwie Anioł Pański.

"Złożony" stan zdrowia papieża. Oficjalny komunikat Watykanu

W środę w porannym oficjalnym komunikacie Watykan informował, że Franciszek "spędził spokojną noc", a rano zjadł śniadanie.

Papież - jak wcześniej informowano - cierpi na obustronne zapalenie płuc. Wspomniana choroba jest poważna i może powodować stan zapalny, jak również niszczyć płuca. Co więcej utrudnia oddychanie, a Franciszek w młodości przeszedł operację wycięcia części płuca ze względu na zapalenie opłucnej, jakie przeszedł.

Do niedzieli zostały odwołane wszystkie wydarzenia z udziałem papieża. Niepokój co do jego stanu zdrowia wywołał zwłaszcza wtorkowy komunikat, zgodnie z którym stan kliniczny 88-letniego Franciszka, leczonego w poliklinice Gemelli, jest "złożony".

pgo/ sgo / polsatnews.pl / PAP