"Chroniony przed najmniejszym przeciągiem". Nowe doniesienia o stanie papieża

Franciszek nie może przebywać w najmniejszym nawet przeciągu - powiedział jeden z lekarzy, cytowanych przez źródła w Watykanie.

Franciszek w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia papieża

Jak zaznaczono, ekipa medyczna czyni starania, aby papież był chroniony przed wszelkimi czynnikami, które mogłyby pogorszyć złożony stan kliniczny, jak jest określany jego stan w oficjalnych komunikatach.

ZOBACZ: Papież Franciszek nadal w szpitalu. Nowy komunikat o jego zdrowiu

W Watykanie na razie wyklucza się możliwość pojawienia się Franciszka w oknie szpitala na modlitwie Anioł Pański.

Pod wieczór oczekiwany jest kolejny komunikat medyczny.

"Złożony" stan zdrowia papieża. Oficjalny komunikat Watykanu

Watykan przekazał w najnowszym oficjalnym komunikacie, informował w środę rano, że przebywający w szpitalu Franciszek "spędził spokojną noc", a rano zjadł śniadanie. Papież - jak wcześniej informowano - cierpi na obustronne zapalenie płuc.

Wspomniana choroba jest poważna i może powodować stan zapalny, jak również niszczyć płuca. Co więcej utrudnia oddychanie, a Franciszek w młodości przeszedł operację wycięcia części płuca ze względu na zapalenie opłucnej, jakie przeszedł.

Do niedzieli zostały odwołane wszystkie wydarzenia z udziałem papieża. Niepokój co do jego stanu zdrowia wywołał zwłaszcza wtorkowy komunikat, zgodnie z którym stan kliniczny 88-letniego Franciszka, leczonego w poliklinice Gemelli, jest "złożony".

ZOBACZ: Papież Franciszek w szpitalu. Transmisja na żywo z Rzymu

W oświadczeniu Stolica Apostolska podkreśliła, że "infekcja, która powstała na tle rozstrzenia oskrzeli i ich astmatycznego zapalenia, wymagająca zastosowania antybiotykoterapii kortyzonowej, sprawia, że leczenie terapeutyczne jest bardziej złożone".

"Kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, które wymagało dalszej terapii farmakologicznej" - dodał Watykan.

WIDEO: Łzy na zakończenie konferencji. Przewodniczący mówił o wartościach Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / polsatnews.pl