We środę ratusz warszawskiej dzielnicy Włochy poinformował o rozpoczynających się ćwiczeniach żołnierzy wojskowej jednostki specjalnej GROM. Mają one potrwać do 18 kwietnia.

Ćwiczenia jednostki GROM w Warszawie. Możliwe błyski i huk

Mieszkańcy muszą liczyć się z towarzyszącym ćwiczeniom hukom i błyskom. "Ćwiczenia prowadzone będą przy użyciu amunicji ćwiczebnej oraz granatów hukowo-błyskowych" - wyjaśnia ratusz.

W komunikacie przekazano, że żołnierze będą poruszać się pojazdami wojskowymi w umundurowaniu, ale też w ubiorach cywilnych.

Ratusz przekazał, że jest "standardowe i rutynowe szkolenie w ramach działań jednostek wojskowych".

"Proszę zachowanie spokoju i zrozumienie sytuacji w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym" - dodano.

GROM - Jednostka Wojskowa Nr 2305 w Warszawie

Tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 roku. 13 lipca - oficjalnie pod nazwą GROM - została powołana do życia. Pełną gotowość bojową osiągnęła dwa lata później.

Od 4 sierpnia 1995 roku decyzją MON Jednostka Wojskowa Nr 2305 w Warszawie otrzymała otrzymała nazwę wyróżniającą "Cichociemni". Tym samym przejęła dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1940-1945.

Jak informuje MON, "żołnierze Jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie bardzo wymagających szkoleń specjalistycznych i morderczego treningu codziennego".

