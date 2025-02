Zamknięto popularną wśród turystów "Śnieżną Wioskę". Poszło o śnieg

O oszustwie turystów pisze dziennik "South China Morning Post". Obiekt, który został otwarty pod koniec stycznia na przedmieściach miasta Chengdu miał być atrakcją przyciągającą dziesiątki tysięcy zwiedzających.

"Śnieżna Wioska" stała się jednak popularna nie ze względu na zapowiadaną w reklamach, malowniczą zimową scenerię. W mediach społecznościowych zaczęły mnożyć się negatywne komentarze na temat obiektu. Turyści wskazywali, że "śnieg", pokrywający dachy domków i leśne ścieżki to w rzeczywistości bawełna zmieszana z wodą z mydłem.

ZOBACZ: Nie widziano jej w Egipcie od czasu faraonów. Naukowcy zaskoczeni

"Aby stworzyć "śnieżną" atmosferę, do wioski zakupiono bawełnę do wykonania śniegu (...) ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Wywarło to bardzo złe wrażenie na turystach, którzy przyjechali odwiedzić wioskę" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez zarząd obiektu.

Chiny. Bawełna udawała śnieg w turystycznej atrakcji

Jak tłumaczyła jedna z pracownic, w rozmowie z "South China Morning Post", decyzja o wykorzystaniu bawełny zapadła ze względu na warunki pogodowe. W regionie nie było obfitych opadów śniegu.

- Czuję się oszukany. Myślę, że moja inteligencja została obrażona - mówił jeden z turystów na nagraniu wideo, które opublikowane zostało w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Kim Dzong Un otwiera kraj na turystów. W programie nietypowe atrakcje

Oszustwa w popularnych atrakcjach turystycznych nie należą do rzadkości w Chinach. Kilka miesięcy wcześniej media informowały o fali krytyki, która spadła na zarząd parku krajobrazowego w prowincji Henan. Okazało się, że do miejscowego wodospadu woda była dostarczana przez ogromną rurę. Gdy oszustwo wyszło na jaw również tłumaczono się warunkami pogodowymi.

Prawdziwą plagą stają się także oszustwa dotyczące zwierząt znajdujących się w ogrodach zoologicznych. W mediach wielokrotnie pokazywano psy przemalowane na pandy, czy osły na zebry.

WIDEO: Łzy na zakończenie konferencji. Przewodniczący mówił o wartościach Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pbi / Polsatnews.pl