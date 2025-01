Nie widziano jej w Egipcie od czasu faraonów. Naukowcy zaskoczeni

Jak wynika z nowego badania opublikowanego na łamach czasopisma "Mammalia" samotnie podróżującą hienę cętkowaną w Egipcie zaobserwowano po raz pierwszy pod koniec lutego 2024, około 30 kilometrów od granicy z Sudanem.

Naukowcy podkreślają, że tego zwierzęcia nie było na tym obszarze od około pięciu tysięcy lat. Wyginęło z powodu celowego działania ludzi. Zwierzę ma swoje naturalne siedliska w południowych częściach Sudanu, prawie 500 kilometrów od miejsca jej znalezienia.

Hiena została zastrzelona przez mieszkających w okolicy pasterzy, po tym, jak polowała na kozy na obszarze chronionym.

"Gdy zobaczyłem dowody, byłem całkowicie zaskoczony. To było ostanie, czego spodziewaliśmy się odnaleźć w Egipcie" - powiedział cytowany przez "Discover Wildlite" główny autor badania, dr Adbullah Nagy z Uniwersytetu Al-Azhar w Egipcie.

Hiena pojawiła się po tysiącach lat w Egipcie. Naukowcy mają teorię

Naukowcy twierdzą, że przyczyną nagłego pojawiania się hieny cętkowanej w Egipcie mogą być zmiany klimatyczne, które mogły otworzyć nowe szlaki migracji zwierząt.

Naturalny cykl pogodowy miał zostać zaburzony, przynosząc do regionu więcej deszczu, a co za tym idzie bujniejszą roślinność, która stworzyła lepsze warunki dla hien, które polują w wysokiej trawie.

Teorię potwierdziła analiza zdjęć satelitarnych z lat 1984–2022. Widać na nich, że mimo okresów suszy, wzrost roślinności był większy niż dwóch poprzednich dekadach.

"Ale dlaczego ta konkretna hiena odbyła tak długą podróż do Egiptu, pozostaje tajemnicą" - komentuje dr Adbullah Nagy. Jak podkreślił, konieczne są dodatkowe badania, by zrozumieć, co zmotywowało ją do odbycia tak dalekiej drogi.