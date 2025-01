Jak uniknąć problemów z bankiem? Ekspert zdradza, czego nie pisać w tytule przelewu

Tytuł przelewu to niewielki szczegół transakcji. Może mieć jednak duże znaczenie. Banki w Polsce i na całym świecie skrupulatnie monitorują transakcje swoich klientów, by przeciwdziałać oszustwom, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nieodpowiedni opis przelewu może wzbudzić podejrzenia i skutkować wstrzymaniem transakcji. Sprawdź, czego unikać i jak bezpiecznie opisywać przelewy.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu banki są zobowiązane do szczegółowego monitorowania transakcji. Każda podejrzana operacja (w tym nietypowe sformułowanie w tytule przelewu) może spowodować wstrzymanie płatności oraz wezwanie do wyjaśnienia ze strony klienta. Co więcej, banki korzystają z zaawansowanych systemów analitycznych, które automatycznie wychwytują słowa kluczowe kojarzone z działalnością przestępczą lub nielegalną. Nawet niewinny żart w opisie może być potraktowany poważnie, co wpłynie na dalsze losy transakcji.

Czego nie pisać w tytule przelewu?

Przede wszystkim należy unikać fraz kojarzonych z działalnością przestępczą. Tytuły przelewów zawierające słowa takie jak "narkotyki", "broń", "łapówka" czy "pranie pieniędzy" mogą wydawać się zabawne w luźnych relacjach z odbiorcą, jednak bankowy system monitorujący transakcje nie ma poczucia humoru.

Tego rodzaju sformułowania automatycznie wzbudzają podejrzenia jako potencjalne działania sprzeczne z prawem. W rezultacie przelew może zostać zablokowany, a Ty możesz zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W skrajnych przypadkach bank może zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Stosowanie jasnych opisów w tytułach przelewów jest istotne. Jak wyjaśnia portal Bankier.pl, sformułowania w stylu "za wszystko" czy "prywatne sprawy" to prosty sposób na wzbudzenie podejrzeń. Banki wymagają, aby tytuł przelewu jasno określał cel transakcji, ponieważ zbyt ogólnikowe sformułowania mogą być interpretowane jako próba ukrycia rzeczywistego przeznaczenia pieniędzy.



Przykładem może być przelew, który w rzeczywistości dotyczy wynajmu mieszkania, ale w tytule wpisano "za to, co wiesz". Jak wyjaśni portal bankomania.pkobp.pl, taki opis może wydawać się zabawny, ale w oczach banku jest on niejednoznaczny i budzi podejrzenia.

Krótkie frazy, takie jak "BTC", "XXL" czy inne kody, które nie wskazują na konkretny cel przelewu, również mogą być odczytane jako wątpliwe pod kątem prawa. Szczególnie termin "BTC" (kojarzony z kryptowalutami) może wzbudzić zainteresowanie, ponieważ transakcje związane z kryptowalutami są ściśle monitorowane przez banki w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Obelgi, niecenzuralne wyrazy lub nawet łagodniejsze, ale obraźliwe frazy mogą być oznaczone przez systemy bankowe jako naruszenie regulaminu. Oprócz ryzyka wstrzymania transakcji takie działania mogą wpłynąć negatywnie na reputację w oczach banku, a nawet skutkować wezwaniem do wyjaśnień.

Jak zatem bezpiecznie opisywać przelewy?

Formułowanie tytułów przelewów nie musi być trudne. Przede wszystkim warto unikać jakichkolwiek żartów lub dwuznacznych określeń, które mogłyby zostać źle zinterpretowane. Zamiast tego należy stosować precyzyjne opisy celu transakcji. Na przykład, w przypadku opłacania czynszu, warto wpisać "Czynsz za mieszkanie - grudzień 2024". Przy zapłacie za fakturę warto podać jej numer, aby zarówno bank, jak i odbiorca mieli pełną jasność, czego dotyczy transakcja.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu sformułowania tytułu przelewu wskazane jest skonsultowanie się z odbiorcą. Unikanie wulgaryzmów czy niejasnych komentarzy lub symboli minimalizuje ryzyko problemów z transakcjami.

