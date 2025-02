- Gdyby dzisiaj rządził PiS to ich minister wysyłałby Wojsko Polskie do Ukrainy - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, odwołując się w "Gościu Wydarzeń" do tekstu byłego szefa dyplomacji, który skrytykował rząd za podejście do misji stabilizacyjnej na Wschodzie. Szef MON dodał, że polscy żołnierze "mają inną rolę" w czasie konfliktu przy swoich granicach.