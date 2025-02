Trzy lata temu proponował wysłanie wojsk. Kaczyński zmienił zdanie

Prezes PiS wiosną 2022 roku sam wyszedł z inicjatywą misji pokojowej na Ukrainie, w której mieliby uczestniczyć polscy żołnierze. We wtorek podczas konferencji prasowej stwierdził, że takie rozwiązanie jest niemożliwe.

- Trzy lata temu była zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj mamy taki stan, w którym polskie społeczeństwo z całą pewnością takiej operacji nie poprze - mówił i dodał, że "to jest rozstrzygające".

- Słychać było o dywizji pancernej - to jest około 30 tys. żołnierzy - to jest rzecz, której nie możemy nikomu obiecywać - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. Kaczyński zwrócił się z apelem

Kaczyński przyznał, że jest zadowolony z przebiegu kampanii Nawrockiego, "ale nie ma co ukrywać, że brak pieniędzy, ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, który nam bardzo przeszkadza".

- Po raz kolejny muszę zwrócić się z bardzo serdecznym apelem do zwolenników prawicy, do wszystkich, którzy uważają, że są ludźmi obozu patriotycznego o wsparcie dla komitetu wyborczego pana doktora (Karola - red.) Nawrockiego - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Mogłoby być w tej chwili znacznie lepiej, gdyby te pieniądze były. A te pieniądze wpływają, ale tak jakby to troszkę ustaje, więc ja bym bardzo prosił o to, żeby pamiętać: to nie są wybory, które rozstrzygną kwestię personalną, to są wybory, które rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju - powiedział prezes PiS.

Szef PiS wskazał, że walka o Pałac Prezydencki odbywała się w "szczególnym momencie historii" Europy, a nawet całego globu. - Historii politycznej, a także być może w sferze ekonomicznej i innych sferach - mówił Kaczyński.

- Krótko mówiąc|: warto i trzeba poprzeć Karola Nawrockiego i o to z całego serca proszę - apelował.

Kaczyński ocenił, że w Polsce panuje bezprawie. - Nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji - podkreślił i dodał, że wszystko może odmienić "inicjatywa obywatelska". - A to jest kandydat obywatelski. Mocno wspierany przez naszą partię, ale kandydat obywatelski - mówił o Nawrockim prezes PiS.

