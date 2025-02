Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jest data

Tuż po zakończeniu rozmów z generałem Kelloggiem, prezydent spotkał się z dziennikarzami by przedstawić tematy, które były omawiane. Andrzej Duda podkreślił, że jednym z głównych tematów była kwestia bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej flanki NATO, a także zagrożenia płynącego z trwającej w Ukrainie wojny.

- Przeprowadziliśmy długą rozmowę na temat sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie i jak wygląda sytuacja tego kraju w związku z agresją - mówił.

Prezydent Duda stwierdził, dzięki dwóm spotkaniom z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, ma pełny obraz sytuacji w kontekście m.in. bezpieczeństwa naszego kraju.

- Chcę uspokoić moich rodaków, bo widzę, że bardzo wiele niepokoju jest w przestrzeni publicznej - podkreślił.

- W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła mocno do gry jeśli chodzi o zakończenie wojny w Ukrainie. Znam prezydenta Donalda Trumpa, wiem, że jest człowiekiem niezwykle stanowczym i kiedy działa, to działa w sposób zdeterminowany, zazwyczaj skuteczny. W związku z tym spodziewam się, że rzeczywiście dojdzie, co najmniej, do przerwania walk, a mam nadzieję, że zakończenia agresji Rosji - dodał.

Artykuł aktualizowany.

Kim jest Keith Kellogg?

Keith Kellogg to 80-letni emerytowany generał armii Stanów Zjednoczonych. Był uczestnikiem wojny w Wietnamie i Zatoce Perskiej. Jako oficer sił specjalnych uczestniczył także w działaniach zbrojnych w Kambodży. Zaangażowany był także w wojnę w Iraku, choć w tym przypadku były to głównie działania wojskowo-dyplomatyczne.

W marcu 2016 roku Donald Trump mianował Kellogga doradcą ds. polityki zagranicznej. Kilka miesięcy później generał otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu i sekretarza wykonawczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

Jest autorem projektu planu pokojowego mającego na celu zakończenie wojny w Ukrainie, który został przedstawiony Donaldowi Trumpowi w czerwcu 2024 roku. W planie zapisano m.in. zawieszenie broni na obecnej linii frontu. Ukraina miałaby także formalnie zrzec się okupowanych i anektowanych terytoriów na rzecz Rosji.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Trump wybrał Keitha Kellogga na swojego specjalnego wysłannia ds. Ukrainy i Rosji.