Złe wykorzystywanie broni i stosowanie taktyki z czasów sowieckich - to zarzuty oficerów NATO wobec żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Zdaniem brytyjskich wojskowych, Ukraińcy tracą dużą ilość sprzętu ze względu na jego złe zastosowanie na placu boju.

O krytyce ukraińskiej armii ze strony przedstawicieli NATO pisze "The Sunday Telegraph". Zdaniem oficerów, sprzęt przekazywany w ramach pakietów pomocowych bardzo często wykorzystywany jest w nieprzemyślany sposób. To zaś doprowadza do znacznych strat w sprzęcie jak i amunicji.

Jeden z brytyjskich oficerów podaje przykład systemów przeciwpancernych NLAW, które przez Ukraińców wykorzystywane są "jak granatniki RPG". Wojskowi Sił Zbrojnych Ukrainy strzelają z nich wielokrotnie, pomimo, że sprzęt ten został stworzony do precyzyjnych uderzeń.

Według brytyjskiego żołnierza, Ukraińcy dostawali szczegółowe instrukcje dotyczące sposobów użycia zachodniej broni, jednak były one ignorowane. Na nagraniach publikowanych z frontu widać wystrzeliwanie 5-6 rakiet NLAW w kierunku rosyjskich pozycji, co nie przynosi żadnego skutku. Wartość takiej salwy to ponad 125 tysięcy dolarów.

Wojna w Ukrainie. Duże straty w zachodnim sprzęcie

W dalszej części artykułu podany został przykład wyrzutni pocisków rakietowych Javelin, której wartość przekracza 100 tysięcy dolarów. Według brytyjskich wojskowych, Ukraińcy wielokrotnie zostawiali sprzęt na polu bitwy, a ten trafiał finalnie w ręce Rosjan.

"Armia rosyjska prawdopodobnie ma więcej Javelinów niż armia brytyjska w tej chwili" - twierdzi źródło.

Problemem Sił Zbrojnych Ukrainy, zdaniem oficera z Wielkiej Brytanii, jest także wykorzystywanie radzieckich systemów nawigacyjnych, które nie podają dokładnych danych. Przez to istnieje trudność w wykorzystywaniu precyzyjnych pocisków Brimstone.