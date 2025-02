- Polska ma do odegrania szczególną rolę - powiedział premier Donald Tusk przed odlotem do Paryża. Zaznaczył jednak, że nie przewiduje wysłania wojsk do Ukrainy. W poniedziałek dojdzie do spotkania przywódców krajów europejskich w stolicy Francji w sprawie pokoju w Ukrainie. Dyskusja ma dotyczyć stanowiska administracji Donalda Trumpa ws. negocjacji z Rosją.