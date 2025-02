Do jednej z niemieckich klinik trafił 55-letni pacjent z nietypowymi objawami, które pojawiły się tuż po operacji biodra. Przez miesiące lekarze bezskutecznie szukali przyczyny jego dolegliwości. Zagadkę udało się rozwikłać dopiero dzięki fanowi serialu "Dr House", który natychmiast skojarzył jego przypadek z podobną historią z jednego z odcinków.

"Dr House" to jeden z najpopularniejszych seriali o tematyce medycznej w historii telewizji. Widzów przed ekrany telewizorów przyciągała nie tylko charyzma głównego bohatera, w którego rolę wcielał się Hugh Laurie, ale również nietypowe przypadki chorób.

Jak się okazało, fabuła serialu może być przydatna w rozwiązaniu zagadek medycznych również w rzeczywistości. Na własnej skórze przekonał się o tym pacjent, który z nietypowymi objawami zgłosił się do Centrum Chorób Niezdiagnozowanych w Marburgu.

ZOBACZ: "Zagadka rozwiązana". Ujawniono, czym jest tajemnicza choroba z Kongo

55-latek miesiącami borykał się z serią dziwnych objawów - od gorączki, przez niemal całkowitą utratę wzroku i słuchu, po problemy z refluksami i powiększone węzły chłonne.

Jego problemy pojawiły się po wymianie stawu biodrowego, w którym zastosowano wadliwą ceramiczną protezę. Mimo wielu prób diagnozy, lekarze wciąż nie wiedzieli, co mu dolega.

Nietypowy przypadek pacjenta w Niemczech. Diagnoza dzięki serialowi "Dr House"

W końcu mężczyzna trafił do dr. Juergena Schaefera, który jest wielkim fanem serialu "dr House" i od razu skojarzył jego objawy z jednym z odcinków, gdy serialowy lekarz wykrył zatrucie kobaltem u pacjenta, który miał problemy po otrzymaniu wadliwej protezy biodra.

- Po pięciu minutach wiedziałem, co jest nie tak - przyznał lekarz w rozmowie z AP. Zainspirowany tym, co pamiętał z serialu, postanowił zbadać poziom kobaltu w organizmie pacjenta.

ZOBACZ: Ta choroba to "wyzwanie stulecia". Połowa pacjentów umiera w ciągu kilku lat

Okazało się, że rzeczywiście ma podwyższony poziom kobaltu i chromu we krwi. Było to skutkiem ścierania się drobnych fragmentów ceramicznego stawu o metalową protezę. W efekcie tego procesu do jego krwiobiegu przedostawały się toksyczne substancje.

Po usunięciu uszkodzonego stawu i zastąpieniu go nowym stan zdrowia pacjenta zaczął się poprawiać.

Historia pacjenta z Niemiec została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie medycznym "The Lancet". Dr Schaefer regularnie wykorzystuje fragmenty serialu podczas swoich wykładów, ale jak zaznaczył, w rzeczywistości diagnostyka jest bardziej złożona.