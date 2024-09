Niemal 4 mln obywateli Niemiec boryka się z niewydolnością serca - chorobą, którą w "German Heart Report - Update 2024" nazwano "wyzwaniem stulecia". Raport opracowała Niemiecka Fundacja Serca, która zwróciła uwagę, że schorzenie to wyprzedza pod względem częstości występowania chorobę wieńcową i arytmię serca, plasując się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród przyczyn hospitalizacji na tle kardiologicznym.

Zgodnie z danymi fundacji, połowa pacjentów cierpiących na niewydolność serca umiera w ciągu kilku lat. W 2022 r. choroba ta była przyczyną 37 tys. zgonów.

Niewydolność serca. Kto jest w grupie ryzyka?

W przebiegu niewydolności serca stopniowo ograniczana jest zdolność serca do efektywnego pompowania krwi. Często zaczyna się niewinnie - bywa, że i od zwykłego przeziębienia. Wśród czynników ryzyka wskazuje się brak aktywności fizycznej, nadwagę, wiek, genetykę oraz płeć. Jak się okazuje, mężczyźni chorują na to schorzenie znacznie częściej niż kobiety.

ZOBACZ: Groźna choroba w Słowenii. Wirus Zachodniego Nilu powrócił po latach

W wielu przypadkach niewydolności serca konieczny jest przeszczep – na ten jednak niemieccy pacjenci czekają bardzo długo, a część narządów musi być sprowadzona z zagranicy. Informacje te są tym bardziej niepokojące, że Niemcy jako jedyny kraj członkowski Eurotransplant nie stosują systemu polegającego na wyrażeniu sprzeciwu wobec donacji narządów.

Oznacza to, że każda osoba, która zgadza się na pośmiertne oddanie swoich organów do przeszczepu, musi wyraźnie to zadeklarować, co może zrobić na kilka sposobów: poprzez uzyskanie karty dawcy, wpisanie się do rejestru, zapisanie swojej woli w testamencie lub poinformowanie rodziny.

Donacja narządów w Polsce. Jak działa?

W Polsce każda osoba pełnoletnia jest domyślnie potencjalnym dawcą i nie musi deklarować swojej zgody na transplantację. Mimo to niektórzy decydują się na wpis w bazach dawców pozarządowych organizacji oraz noszenie bransoletek i kart dawcy. Inaczej sytuacja ma się w przypadku małoletnich - wówczas decyzję o przekazaniu organów podejmują rodzice.

Aby uniknąć zostania dawcą narządów, należy zgłosić swój sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

Niewydolność serca to problem również w Polsce

Choć Polska jest daleko w tyle za Niemcami pod względem częstości zapadania na niewydolność serca, wielu Polaków również cierpi na to schodzenie. Według danych Ministerstwa Zdrowia przedstawionych w raporcie "Niewydolność serca w Polsce 2014-2021" Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na 2019 rok liczba ta wynosiła 1,02 mln. W tym samym roku stwierdzono 124 tys. zgonów w wyniku tej choroby.

W kolejnych latach liczba nowych przypadków zmalała, resort jednak przypisuje tę różnicę pandemii Covid-19 i związanym z nią ograniczonym dostępem do diagnostyki.

ZOBACZ: Rośnie liczba zachorowań na krztusiec. "Choroba wybitnie zakaźna"

W 2021 r. średni wiek w momencie zdiagnozowania niewydolności serca wyniósł 71,8 lat, a średni wiek wszystkich chorych wyniósł 75,2 lat.

Jak zatem dbać o serce? Lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na regularną aktywność fizyczną. Osobom dorosłym zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Co ciekawe, warto również zadbać o zdrowy sen oraz o… zęby. Jak się okazuje, zdrowie jamy ustnej ma znaczny wpływ na zdrowie serca - a to dlatego, że bakterie mogą przedostać się do krwiobiegu, powodując stan zapalny i uszkodzenia naczyń krwionośnych.