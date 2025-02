Minister spraw zagranicznych Rosji spotkał się z dziennikarzami kilkadziesiąt minut po zakończeniu rozmów z wysłannikami Białego Domu. W spotkaniu, które zorganizowane zostało w Arabii Saudyjskiej, ze strony amerykańskiej uczestniczyli Marco Rubio, Mike Waltz i Steve Witkoff. Z Moskwy do Rijadu przylecieli Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow.

Jednym z tematów rozmowy, jak ujawnił szef rosyjskiego MSZ, był rzekomy projektu planu rozwiązania konfliktu w Ukrainie, o którym wspominał kilka dni wcześniej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

- Powiedział (Sikorski - red.) gdzieś na korytarzach konferencji monachijskiej, że spotkał się z przedstawicielem USA Keithem Kelloggiem i ten poinformował go o jakimś planie ugody. Nie wspomniano o trzech czy czterech punktach, ale Sikorski, komentując ten plan powiedział, że nie może ujawnić szczegółów. Ale też, że plan jest nietypowy, ale może być bardzo interesujący - mówił Ławrow.

ZOBACZ: Rozmowy w Rijadzie zakończone. Ważny sygnał ws. spotkania Putin - Trump

- Zapytałem dziś Rubio i Waltza, co to oznacza. Powiedzieli, że to fałsz - dodał.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Rosji o misji pokojowej

W dalszej części konferencji szef rosyjskiej dyplomacji przedstawiał powszechnie znane, propagandowe tezy na temat wojny w Ukrainie, zaangażowania NATO i rzekomych roszczeń terytorialnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Kijowa.

Siergiej Ławrow przyznał, że w trakcie rozmów z przedstawicielami Białego Domu "poruszono temat potencjalnego rozmieszczenia niektórych sił zbrojnych, sił pokojowych, rzekomo po zakończeniu konfliktu lub osiągnięciu porozumienia".

Kremlowski dyplomata podkreślił, że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.

- Wyjaśniliśmy dziś, że pojawienie się wojsk, sił zbrojnych z krajów NATO, ale pod obcą flagą, pod flagą Unii Europejskiej lub pod flagami narodowymi, niczego w tym względzie nie zmienia. To jest dla nas oczywiście nie do przyjęcia - stwierdził.

ZOBACZ: Europa poza stołem negocjacyjnym ws. Ukrainy? Amerykanie komentują

Minister spraw zagranicznych Rosji przypomniał także, że Moskwa nie zaakceptuje zbliżenia Ukrainy do NATO, ponieważ będzie to oznaczało bezpośrednie zagrożenie.

- Dziś wyjaśniliśmy naszym kolegom, że prezydent Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że rozszerzenie NATO, wchłonięcie Ukrainy przez Sojusz Północnoatlantycki, jest bezpośrednim zagrożeniem dla interesów Federacji Rosyjskiej, bezpośrednim zagrożeniem dla suwerenności - przekonywał.