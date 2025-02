Była prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili została we wtorek obrzucona jajkami na lotnisku w Tbilisi - poinformował serwis SOVA. Do incydentu doszło po powrocie polityk z Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Choć biuro Zurabiszwili nie skomentowało sprawy, to według gruzińskiego portalu sprawcami ataku są tzw. tituszki, czyli opłacani przez władze chuligani.