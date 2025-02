"Gest dobrej woli". Niespodziewany ruch Rosji przed rozmowami z USA

28-letni Kalob Byers Wayne został aresztowany 7 lutego na lotnisku w Moskwie. Przybył tam ze swoją rosyjską narzeczoną. Po przesłuchaniu obojga, Amerykanina zatrzymano pod zarzutem posiadania niewielkiej ilości marihuany.

Adwokaci Wayne’a argumentowali, że miał on jedynie niewielką ilość przepisanej przez lekarza substancji. Mimo to oskarżono go o przestępstwo narkotykowe, za które grozi kara do 10 lat więzienia.

Rosja uwolniła kolejnego Amerykanina. "Zwolniony bezwarunkowo"

Jak pisze "New York Times", przedstawiciele Wayne’a poinformowali, że mężczyzna został zwolniony bezwarunkowo. Rosjanie starali się bowiem usunąć wszelkie potencjalnie drażliwe kwestie z administracją Donalda Trumpa przed rozmowami na temat wojny w Ukrainie.

ZOBACZ: "Nikt tego Ukrainie nie narzuci". Wysłannik Trumpa łagodzi stanowisko

Gazeta przypomina, że aresztowanie Wayne’a nastąpiło w trakcie końcowych negocjacji w sprawie uwolnienia amerykańskiego nauczyciela Marca Fogela. Aresztowano go w sierpniu 2021 roku również pod zarzutem posiadania marihuany. W zamian za jego wypuszczenie Waszyngton uwolnił Rosjanina Alexandra Vinnika, który odbywał karę w związku z giełdą kryptowalut, która według prokuratorów była wykorzystywana do prania pieniędzy.

USA i Rosja szykują się do rozmów. Rzecznik Kremla zabrał głos

"NYT" zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o uwolnienie Wayne’a, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wiązał wtorkowe rozmowy w Arabii Saudyjskiej z zamiarem przywrócenia relacji między Moskwą a Waszyngtonem.

- Pewne wydarzenia można rozpatrywać w tym kontekście - oznajmił.

Zdaniem gazety nie jest jasne, jak szeroki będzie zakres rozmów w Arabii Saudyjskiej. Mają się jednak koncentrować na wojnie w Ukrainie.