Ratownicy TOPR wkroczyli do akcji, gdy dowiedzieli się, że na najwyższym polskim szczycie do groźnego incydentu. Jak podają służby, turysta spadł żlebem, strącając dwie inne osoby. Najbardziej poszkodowani trafili na pokładzie śmigłowca do szpitala w Zakopanem.