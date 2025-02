Dyrektywa transgraniczna, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), umożliwia pacjentom skorzystanie z leczenia uzdrowiskowego poza granicami Polski z możliwością odzyskania części poniesionych kosztów. Dzięki niej pacjenci mają większą swobodę wyboru miejsca leczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku kolejek w krajowych uzdrowiskach lub braku dostępności specjalistycznych terapii.

Jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego za granicą?

Zasady oraz warunki, jakie należy spełnić, nie różnią się od tych, których wymaga się od pacjenta leczonego w Polsce:

Uzyskanie skierowania od lekarza prowadzonego - powinno ono zawierać szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazania do leczenia uzdrowiskowego.

- powinno ono zawierać szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazania do leczenia uzdrowiskowego. Samodzielne pokrycie kosztów leczenia - pacjent opłaca pełne koszty pobytu i zabiegów w wybranym zagranicznym uzdrowisku. Złożenie wniosku o refundację do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - po powrocie należy przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną oraz finansową.

- pacjent opłaca pełne koszty pobytu i zabiegów w wybranym zagranicznym uzdrowisku. Złożenie wniosku o refundację do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - po powrocie należy przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną oraz finansową. Wniosek o refundację kosztów leczenia poniesionych w państwach należących do UE/EFTA jest dostępny na oficjalnej stronie NFZ. Wypełniony formularz, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ w ciągu 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za leczenie.

Flickr Sanatorium za granicą

Warto pamiętać, że zwrot kosztów może być ograniczony do stawek obowiązujących w Polsce, co oznacza, że pacjent może zostać zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie (np. dany zabieg kosztuje w Polsce 50 zł, a w Niemczech po przeliczeniu 70 zł - różnica 20 zł zostaje pokryta przez kuracjusza).

Należy również zwrócić uwagę, że niektóre świadczenia mogą wymagać uprzedniej zgody prezesa NFZ. Dlatego przed planowanym wyjazdem warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Innym sposobem jest samodzielna organizacja wyjazdu uzdrowiskowego wraz z pokryciem kosztów leczenia. Oczywiście nadal wymagane jest odpowiednie skierowanie od lekarza związanego z NFZ. Po zakończeniu opłaconego turnusu można starać się o zwrot poniesionych kosztów. Nie są refundowane koszty transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia - o tym należy bezwzględnie pamiętać, planując swój wyjazd.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z dofinansowania leczenia uzdrowiskowego za granicą, kuracjusz musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oraz uzyskać skierowanie od lekarza współpracującego z NFZ. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań i ocenie stanu zdrowia to właśnie specjalista decyduje o zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

red. / polsatnews.pl