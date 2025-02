IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. Alerty będą obowiązywać od 12:00 w sobotę co najmniej do niedzieli. Jak przewidują synoptycy, na Pomorzu pokrywy śnieżnej ma przybyć nawet o około 5-10 cm.

Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w woj. pomorskim oraz w części woj. warmińsko-mazurskiego i woj. zachodniopomorskiego.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), okresami prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 12 i potrwają dobę.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano żółte alerty

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Z prognozy IMGW wynika, że sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami nawet duże. Poza miejscowymi opadami śniegu, na zachodzie rano pojawią się także mgły.

Prognoza pogody. Śnieg i mróz na początek weekendu

Temperatura maksymalna wyniesie tego dnia od -5 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do 1 st. C nad morzem. Powieje również słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na wybrzeżu - porywisty, z kierunków północnych i północno-zachodnich.

Tego dnia pogoda będzie mieć raczej negatywny wpływ na nasze samopoczucie, a wszystko z powodu dyskomfortu termicznego, powodowanego mrozem.

"Niekorzystne warunki biometeorologiczne rano i wieczorem będą warunkowane mroźnym, uciążliwym środowiskiem termicznym. W ciągu dnia dominować będzie obojętna biotropia pogody, jednak w czasie zwiększonego usłonecznienia może okresami poprawiać się nawet do korzystnej" - wskazuje Instytut.

