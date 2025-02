Zachodnie wojska w Ukrainie? "Trzeba być gotowym na nowe scenariusze"

- Wydaje się, że rozwiązania, które rysują się po monachijskiej konferencji i tego co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, muszą zakładać wszystkie scenariusze - twierdzi Arkadiusz Myrcha odnosząc się do doniesień dotyczących tematu rozmów na szczycie w Paryżu. Polityk KO podkreślił, że Europa musi być gotowa do działania, choć wysłanie żołnierzy, nie jest obecnie priorytetem w dyskusji.