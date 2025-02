Christoph Heusgen zamknął w niedzielę 61. edycję Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Tym samym zakończył również swoją kadencję przewodniczącego tego wydarzenia, która rozpoczęła się w 2022 r.

Koniec Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Dzięki Ewaldowi von Kleist, monachijska konferencja narodziła się jako konferencja transatlantycka, ale po przemówieniu wiceprezydenta Vance'a obawiamy się, że nasze wspólne wartości nie są już tak wspólne - powiedział Heusgen.

ZOBACZ: Szczyt we Francji potwierdzony. Polska na liście uczestników

Niemieckim dyplomata łamiącym się głosem podziękował europejskim liderom, a zwłaszcza prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, za zabranie głosu w sprawie bezpieczeństwa i przyszłości Europy.

- Jestem bardzo wdzięczny wszystkim europejskim politykom, którzy zabrali głos i potwierdzili wartości i zasady których bronią. Nikt nie zrobił tego lepiej niż prezydent Zełenski. Konkluzje końcowe są trudne - powiedział.

Wypowiadające te słowa przewodniczący uronił kilka łez, a następnie zszedł ze sceny w akompaniamencie braw, które otrzymał od zebranych. Następnie został przytulony i pocieszony przez jedną z uczestniczek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

J.D. Vance krytykuje Europę

Przemówienie J.D.Vance'a, o którym mówił Heusgen odbiło się szerokim echem światowych mediach. Wiceprezydent USA skrytykował Europę za rzekome tłumienie wolności słowa i brak demokracji. Dodał, że największym zagrożeniem dla Europy jest rozpad jej tradycyjnych wartości.

ZOBACZ: USA oferują układ Białorusi. Chcą dać Łukaszence "trochę oddechu"

- Zagrożenie, o które najbardziej się martwię w kontekście Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - oświadczył Vance.

Vance oskarżył przywódców Europy o to, że ignorują prawdziwe zdanie swoich obywateli i cenzurują niewygodną prawdę. Stwierdził, że to co, ma obecnie miejsce, nie jest demokracją.

ZOBACZ: JD Vance mówi inaczej niż Donald Trump. Spadła fala krytyki

- Ale to, czego niemiecka demokracja, żadna demokracja, amerykańska, niemiecka ani europejska, nie przetrwa, to wmówienie milionom wyborców, że ich myśli i obawy, ich aspiracje, ich prośby o pomoc są nieważne lub niegodne, by w ogóle być uważane za demokrację - dodał, potępiając próby tworzenia "kordonów sanitarnych" przeciwko skrajnym partiom.

W swoim przemówieniu J.D. Vance zacytował także Jana Pawła II i przytoczył jego słynne słowa: "nie lękajcie się". Nawoływał tym samym, by europejscy liderzy nie bali się woli własnych wyborców, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają.