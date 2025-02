Co najmniej 18 osób, w tym 14 kobiet, zginęło w wyniku wybuchu paniki na stacji kolejowej w Nowym Delhi. Podróżni zostali stratowani, gdy chcieli dotrzeć na pociąg jadący do miasta Prajagradź na Wielkie Święto Dzbana - Maha Kumbh Mela. Panikę miała wywołać informacja o zmianie peronu. Wcześniej władze informowały, że zginęło 15 osób.

Do wybuchu paniki doszło w sobotę w nocy, kiedy tysiące ludzi zebrały się na stacji kolejowej w Nowym Delhi, czekając na wejście do pociągu. Władze podały, że do tragedii doszło po tym, gdy niektórzy pasażerowie poślizgnęli się i upadli na innych podczas schodzenia z kładki łączącej perony kolejowe.

Jak podaje BBC, zginęło co najmniej 18 stratowanych osób, w tym 14 kobiet. Wcześniej informowano o 15 ofiarach tragedii w stolicy Indii. Ranni trafili do szpitala w Nowym Delhi.

Wybuch paniki w Indiach. Wystarczyło ogłosić zmianę peronu

Jedna z bliskich ofiar śmiertelnych powiedziała, że panikę wśród pasażerów wywołało ogłoszenie dotyczące zmiany peronu. Indyjski rząd podkreślił, że wszczęto już dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn zdarzenia.

"Myślami jestem ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich. Modlę się, aby ranni szybko wrócili do zdrowia. Władze pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli w wyniku tego zdarzenia" - napisał na platformie X premier Indii Narendra Modi.

W Indiach trwa Wielkie Święto Dzbana. Miliony wyznawców hinduizmu przybywają do Prajagradź, w stanie Uttar Pradeś, by obmyć się u zbiegu rzek Ganges, Jamuna i mitycznej Saraswati. To wyjątkowe święto, gdyż według wiernych, tak pomyślny układ gwiazd i planet występuje raz na 144 lata.

Wielkie Święto Dzbana w Indiach. Miliony pielgrzymów w trasie

Portal Mint podał, że do środy łączna liczba pielgrzymów, która dotarła do Prajagradź od początku święta 13 stycznia, sięga 483 mln. Maha Kumbh Mela to największe na świecie duchowe i kulturalne zgromadzenie wyznawców hinduizmu. Będzie ono trwało do 26 lutego.

Do tej pory co najmniej 30 osób zginęło w atakach paniki wśród tłumu zbierającego się nad brzegami rzek w Prajagradź.