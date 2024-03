Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w restauracji w Indiach. Po zjedzeniu posiłku gościom zaproponowano preparat odświeżający oddech. Według ustaleń policji, podano im suchy lód, który jest używany jako substancja chłodząca. Klienci restauracji trafili do szpitala, a kierownik do aresztu.