"Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: Monachium. Nigdy więcej" - wpis takiej treści zamieścił Donald Tusk. W kolejnym wpisie szef rządu odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego i uderzył w PiS oraz Konfederację. Premier nawiązuje do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie głównym tematem są ostatnie kroki prezydenta USA wobec wojny w Ukrainie.

Donald Tusk zamieścił w sieci wpis, w którym odniósł się do trwającej w Monachium konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. "Jako turysta bardzo lubię to miejsce. Mili ludzie, doskonałe piwo, niesamowita Pinakoteka. Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: Monachium. Nigdy więcej" - podkreślił w niedzielę.

Tego samego dnia opublikował również innego posta - tym razem przywołał słowa prezydenta Ukrainy. "Wołodymyr Zełenski stwierdził wczoraj (w sobotę - red.), że 'Bruksela może niektórych frustrować, ale jak nie będzie Brukseli, to przyjdzie Moskwa'" - napisał.

ZOBACZ: Kaczyński uderza w Tuska. "Woli być liderem antyamerykańskiej rebelii"

"Ukraiński prezydent to rozumie, a PiS i Konfederacja nie. Albo, co gorsza (i co bardziej prawdopodobne), rozumieją to bardzo dobrze"- ocenił szef polskiego rządu.

Monachium. Radosław Sikorski: Zełenski ostrzegł Europejczyków

Głos zabrał także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jest w Monachium. "Z głębi cierpienia wojennego Ukrainy, w Monachium, prezydent Zełenski ostrzegł Europejczyków, że mają dramatyczny wybór: Bruksela albo Moskwa" - przekazał, podkreślając, że "wszyscy polscy politycy powinni wreszcie to zrozumieć".

W Monachium trwa spotkanie przywódców państw dotyczące bezpieczeństwa. W konferencji biorą udział przedstawiciele USA, na czele z wiceprezydentem J. D. Vancem, a także reprezentanci Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Jednym z głównych tematów jest sposób zakończenia rosyjskiej agresji.

ZOBACZ: Gen. Keith Kellogg przyleci do Polski. Jest wysłannikiem USA ds. Ukrainy

W 1938 roku w Monachium podpisano porozumienie dotyczące przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. Miało ono zagwarantować pokój. Zostało zawarte pomiędzy Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją, przy nieobecności Czechosłowacji, pomimo że to jej suwerenność była przedmiotem spotkania.