Przyszły wiceprezydent USA stwierdził, że uczestnicy zamieszek na Kapitolu sprzed czterech lat, którzy dopuścili się przemocy, nie powinni zostać ułaskawieni. Opinia JD Vance'a, z której teraz musi się tłumaczyć, stoi w kontrze z tym, co wielokrotnie zapowiadał Donald Trump. Republikanin po powrocie do Białego Domu zamierza "działać bardzo szybko", by zrehabilitować swoich sympatyków.