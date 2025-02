Izrael uwolnił palestyńskich więźniów. Na koniec ich upokorzył

Izrael uwolnił 369 palestyńskich więźniów w ramach rozejmu zawartego w Strefie Gazy. Na odchodne zmuszono ich jednak do założenia ubrań z gwiazdą Dawida oraz propagandowym napisem. Kilka osób było w tak złym stanie, że natychmiast przewieziono je do szpitala. Wcześniej Hamas wypuścił na wolność trzech zakładników z Izraela.

Izrael uwolnił w sobotę 369 palestyńskich więźniów w ramach wymiany z Hamasem, będącej częścią trwającego rozejmu w Strefie Gazy. Wcześniej zwolniono trzech izraelskich zakładników porwanych 7 października 2023 roku.

Wśród uwolnionych Palestyńczyków są 333 osoby zatrzymane podczas wojny w Strefie Gazy i 36 więźniów, którzy odsiadywali karę dożywotniego pozbawienia wolności, w tym za zabójstwa i zamachy terrorystyczne.

Strefa Gazy. Kolejna tura wymiany jeńców

Najbardziej znaną postacią z tej grupy jest Ahmed Barghuti, który został 13 razy skazany na dożywocie, za przeprowadzenie ataków terrorystycznych. Zginęło w nich 12 Izraelczyków. Służba więzienna nakazała uwalnianym Palestyńczykom ubrać się w bluzy z gwiazdą Dawida i napisanym po arabsku hasłem "nie wybaczymy i nie zapomnimy".

Prasa izraelska skomentowała to jako odniesienie do sposobu przekazywania przez Hamas zwalnianych jeńców. Izrael wielokrotnie krytykował urządzane przy tej okazji przez uzbrojonych i zamaskowanych bojowników zgromadzenia. Uwalniani zakładnicy byli podczas nich ubrani w mundury przypominające uniformy wojskowe, zmuszano ich też do propagandowych wystąpień.

Czerwony Krzyż, który pośredniczy w wymianach zaapelował do obu stron o zapewnienie więcej "godności i prywatności" zwalnianym. Organizacja dodała, że czterech uwolnionych Palestyńczyków zostało przewiezionych prosto z więzień do szpitali.

Sobotnia wymiana była szóstą z kolei. W poprzednich wolność odzyskało 16 izraelskich zakładników i 766 palestyńskich więźniów. Hamas zwolnił też pięciu Tajlandczyków, którzy również zostali porwani 7 października 2023 r., ale nie byli objęci porozumieniem rozejmowym.

Kruche zawieszenie broni w Strefie Gazy

W Strefie Gazy w niewoli pozostaje 70 uprowadzonych. Według izraelskiej armii co najmniej 35 z nich już nie żyje. W pierwszej fazie zawieszenia broni wolność ma odzyskać w sumie 33 Izraelczyków i około 1900 Palestyńczyków.

Wymiana jest elementem trwającego od 19 stycznia tymczasowego zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Rozejm zakłada też m.in. stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, umożliwienie mieszkańcom tego terenu powrotu do rodzinnych miejscowości i zwiększenie pomocy humanitarnej. Obie strony oskarżały się wzajemnie o łamanie warunków porozumienia.

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem na początku marca w życie powinna wejść druga faza zawieszenia broni zakładająca trwały rozejm, całkowite wycofanie się Izraelczyków ze Strefy Gazy i wypuszczenie wszystkich pozostających przy życiu zakładników. Perspektywy jej wprowadzenia są coraz bardziej niepewne, na dobre nie rozpoczęły się też negocjacje, które miały ustalić warunki drugiego etapu porozumienia.

