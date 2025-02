Między Izraelem a Hamasem doszło do piątej tury wymiany jeńców podczas trwającego zawieszenia broni w Strefie Gazy. W sobotę bojownicy wypuścili trzech Izraelczyków, których przetrzymywali od 2023 roku. Z kolei Tel Awiw zwolnił 183 osoby - palestyńskich więźniów i pojmanych podczas trwającego konfliktu.

W sobotę Hamas wypuścił trzech izraelskich zakładników, co stanowi część międzynarodowego porozumienia o zawieszeniu broni. Jak donosi NBC News, uwolnieni to: Eli Szarabi (52 lata), Or Lewi (34 lata) i Ohad Ben Ami (56 lat).



Tuż przed wypuszczeniem Hamas zmusił ich do wygłoszenia przemówień na scenie i pozowania do zdjęć z uzbrojonymi przedstawicielami grupy bojowników. Wszyscy zakładnicy mieli na sobie kombinezony i trzymali certyfikaty, potwierdzające ich uwolnienie.

56 i 52-latka porwano z leżącego przy granicy ze Strefą Gazy kibucu Beeri 7 października 2023 roku. Ben Amiego porwano wraz z żoną, którą uwolniono podczas krótkiego rozejmu w listopadzie 2023 roku. Z kolei żona i dwie nastoletnie córki Eli Szarabiego zginęły z rąk Hamasu podczas starcia w Beeri.



Za to Or Lewi został uprowadzony z festiwalu muzycznego Supernova. W czasie tego ataku zginęła jego żona.

Hamas uwolnił trzech Izraelczyków. Prezydent kraju skrytykował ich stan

Izraelskie wojsko podało już, że odebrało trzech uprowadzonych od organizacji Czerwonego Krzyża. Mężczyźni podobno trafili do izraelskiego szpitala.

Prezydent Izraela Icchak Hercog skomentował, że "uroczystość" ich uwolnienia była "cynicznym i okrutnym" widowiskiem. Głowa państwa wskazała, że wypuszczeni zakładnicy są zdecydowanie wychudzeni i osłabieni.

- Cały świat musi zobaczyć trzech izraelskich zakładników, którzy przeszli przez piekło 491 dni niewoli w rękach Hamasu i zostali uwolnieni wychudzeni, osłabieni i cierpiący - głosił Hercog.



Premier kraju Binjamin Netanjahu również skrytykował stan mężczyzn i oskarżył Hamas o "wielokrotne naruszenia" porozumienia o zawieszeniu broni. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów o jakie naruszenia mu chodziło.

Wymiana zakładników. Izrael wypuścił 183 Palestyńczyków

Uwolnienia więźniów dokonał także Izrael, który zwrócił wolność 183 Palestyńczykom. BCC oznajmiło, że ponad 72 z nich odsiadywało wyroki dożywotniego lub długookresowego więzienia, a pozostałe 111 osób, to pojmani podczas wojny w Strefie Gazy.

"Wszyscy zwolnieni więźniowie potrzebują opieki medycznej, leczenia i badań po tym, jak brutalnie byli traktowani przez ostatnie miesiące" - stwierdziła palestyńska organizacja pozarządowa zajmująca się więźniami.

Wojna w Strefie Gazy. Trwa pierwszy etap zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem

Sobotnia wymiana jeńców była piątą rundą wymiany przeprowadzoną w ramach trwającego tymczasowego rozejmu w Strefie Gazy. Wymiana jest elementem obowiązującego od 19 stycznia zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Dotychczas w czterech turach wymiany uwolniono 601 osób.



Pierwsza faza porozumienia, która stanowi o wypuszczeniu zakładników ma potrwać do początku marca.

Wojna w Strefie Gazy toczy się już 15 miesięcy. Wybuchła ona po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Wówczas w ataku życie straciło około 1200 osób, a 251 trafiło do niewoli. W Strefie Gazy wciąż więzionych jest 73 z nich. Według izraelskiej armii co najmniej 34 osoby z tej grupy nie żyją.