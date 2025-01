Astronomowie poinformowali o nowo zlokalizowanej asteroidzie, która w szybkim tempie zbliża się do Ziemi. Po bliższym zbadaniu okazało się jednak, że wcale nie mają do czynienia z kosmiczną skałą. Naukowcom zostało przyznać się do fatalnego błędu - zamiast ciała niebieskiego znów "odkryli"... teslę wystrzeloną w kosmos przez Elona Muska.