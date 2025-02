Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysunął pomysł stworzenia wspólnych Sił Zbrojnych Europy z udziałem armii ukraińskiej. Jak stwierdził, okres, w którym można było polegać głównie na USA, należy już do przeszłości. - Wielu przywódców mówiło, że Europa potrzebuje własnej armii: Armii Europy. Wierzę, że ten czas nadszedł. Siły Zbrojne Europy muszą zostać stworzone - mówił w Monachium.

- Nie chodzi tylko o zwiększenie wydatków na obronność w stosunku do PKB. Pieniądze są potrzebne, owszem - ale same pieniądze nie powstrzymają wrogiego ataku. Ludzi i broni nie daje się za darmo, ale znowu, nie chodzi jedynie o budżet. Chodzi o to, aby ludzie zdali sobie sprawę z potrzeby ochrony własnego domu - tłumaczył swój pomysł Zełenski.

Jak stwierdził, europejskie armie nie dadzą rady powstrzymać potencjalnego ataku Rosji bez pomocy ukraińskich wojskowych. Według prezydenta Ukrainy, tylko armia jego kraju ma obecnie w regionie "prawdziwe, nowoczesne doświadczenie bojowe".

- Potrzebujemy tego, co możecie nam zapewnić: broni, nauki, szkoleń, sankcji, finansowania, presji politycznej i jedności - wyliczał na sobotniej konferencji w Monachium.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ze śmiałym pomysłem "Europejskich Sił Zbrojnych"

- Trzy lata wojny na pełną skalę dowiodły, że mamy już fundamenty zjednoczonych Europejskich Sił Zbrojnych. A teraz, gdy toczymy tę wojnę i kładziemy podwaliny pod wspólny pokój i bezpieczeństwo, musimy budować Siły Zbrojne Europy - argumentował polityk.

ZOBACZ: Drony zaatakowały Rosję. Eksplozje w pobliżu strategicznego obiektu

Według Zełenskiego wszystko, co jest potrzebne w nowoczesnej wojnie, powinno być produkowane w Europie.

- Potrzebujemy wiary we własne siły, aby inni nie mieli wyboru, jak tylko szanować siłę Europy. A bez europejskiej armii jest to niemożliwe. Powtarzam raz jeszcze, że Europa potrzebuje własnych sił zbrojnych - podkreślił.

WIDEO: Ambasador Palestyny reaguje na plan Trumpa. "W żadnym wypadku" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl