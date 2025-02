- To, co się wydarzyło, to wielka sprawa - tak prezes Google Cloud Polska Magda Dziewguć oceniła wizytę prezesa Alphabet i podpisanie memorandum o sztucznej inteligencji. Jak uznała, Polska zbudowała "potęgę, jeśli chodzi o specjalistów w tej dziedzinie". Z kolei prezes i dyrektor ds. inwestycji w Alphabet i Google Ruth Porat zapowiedziała, że jej firma chce zainwestować w Polsce miliardy złotych.

- Te 5 milionów dolarów będzie symbolem zamieszania komunikacyjnego. Bo to, co się wydarzyło to wielka sprawa - tak skomentowała spotkanie prezesa Alphabet i Google Sundara Pichaia z premierem Donaldem Tuskiem szefowa Google Cloud Polska Magda Dziewguć.

Jak wyjaśniła na antenie Polsat News, to były kolejne odwiedziny w Polsce ważnej osoby z grupy Alphabet, którego częścią jest Google. - To firma, która inwestuje najwięcej w sztuczną inteligencję na świecie - zauważyła.

Podkreśliła też, że "te spotkania nie są przypadkowe". - Polska zbudowała potęgę, jeśli chodzi o specjalistów w tej dziedzinie. To duża szansa dla naszego kraju - zaznaczyła, przypominając, że premier też myśli, jak wykorzystać tę okazję. - A to wymaga to zaangażowania całego środowiska - dodała.

Wizyta prezesa Google w Polsce. "Chodzi o to, aby wykorzystać potencjał"

Prezes Google Cloud Polska przypomniała, że AI może wspomóc rozwój w trzech kluczowych działach: cyberbezpieczeństwo, zdrowie i energetyka. - W tych obszarach Polska ma dużo do zyskania. Sztuczna inteligencja może wiele zmienić - wyjaśniła.

- Google zainwestował w Polsce w ostatnich latach potężne pieniądze. Możemy to wykorzystać, choćby w życiu codziennym - przekazała prezes. Jako przykład wymieniła, kwestie zdrowia, gdzie AI może wspomóc lekarzy. - W Polsce dochodzi do wielu udarów. Dzięki sztucznej inteligencji można lepiej diagnozować i wprowadzić właściwą terapię - dodała.

Jak podkreśliła Dziewguć, w inwestycji Google'a chodzi o to, aby wykorzystać potencjał intelektualny polskich specjalistów. - To szansa, bo problemy, które będziemy rozwiązywać, dotyczą całego świata. A wtedy, to my zarobimy na udostępnianiu rozwiązań. To są złożone przedsięwzięcia. Dlatego wymagają długotrwałej pracy - przekazała.

- Już teraz rozpoczynamy szkolenia w sztucznej inteligencji dla miliona osób. W nich może tak naprawdę wziąć udział każdy. Wszyscy musimy dziś się uczyć - zaznaczyła prezes. Dodała, że sztuczna inteligencja jest przełomową technologią. - Tak jak elektryczność czy internet. Kto pierwszy wpadnie na pomysł, jaką ją wykorzystać, skorzysta najwięcej. To wielka szansa dla wszystkich startupów - podkreśliła Dziewguć.

Prezes Google w Polsce. Podpisano memorandum

Prezes Alphabet i Google Sundar Pichai przekazał na czwartkowej konferencji prasowej wraz z premierem Donaldem Tuskiem, że rozmawiano o "ogromnych szansach dla Polski w dziedzinie sztucznej inteligencji". - Przywództwo, ambicje oraz talent dają Polsce nową pozycję w europejskiej innowacji. Polska to w tej chwili największy hub inżynieryjny Google. (...) Ekosystem technologiczny Polski był budowany przez Google od ponad 20 lat - mówił Pichai.



Efektem spotkania było podpisanie memorandum ws. wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa i innych.

Sundar Pichai poinformował również o szczegółach memorandum, zakładającego, że polskie PKB wzrośnie o 8 proc. w ciągu dekady. Rozszerzone zostaną też programy szkoleniowe Google, które docelowo obejmą ponad milion Polaków. Na ten cel ma zostać przeznaczone łącznie pięć milionów dolarów.

Z materiałów udostępnionych podczas konferencji wynika ponadto, iż Polska i Google ustanowią strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Sztuczna inteligencja ma znaleźć zastosowanie w takich sektorach, jak cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy energia.

Do spotkania odniosła się także prezes i dyrektor ds. inwestycji w Alphabet i Google Ruth Porat. "Cieszymy się z podpisania listu intencyjnego, który jest kolejnym ważnym krokiem po latach inwestycji Google w Polsce, w tym w zbudowanie największego dzisiaj centrum inżynieryjnego Google w UE. Aby zrealizować wizję porozumienia, Google zakłada zainwestowanie miliardów złotych" - napisała.