Premier spotkał się z prezesem Google. Podpisano memorandum ws. AI

Jak przekazał na czwartkowej konferencji prasowej prezes Alphabet i Google Sundar Pichai, tematem rozmów z premierem Donaldem Tuskiem były "ogromne szanse dla Polski w dziedzinie sztucznej inteligencji".



- Przywództwo, ambicje oraz talent dają Polsce nową pozycję w europejskiej innowacji. Polska to w tej chwili największy hub inżynieryjny Google. (...) Ekosystem technologiczny Polski był budowany przez Google od ponad 20 lat - mówił Pichai.



Efektem spotkania jest podpisanie memorandum ws. wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa i innych.

Prezes Google w Polsce. Podpisano memorandum

Sundar Pichai poinformował również o szczegółach memorandum, zakładającego, że polskie PKB wzrośnie o 8 proc. w ciągu dekady. Rozszerzone zostaną też programy szkoleniowe Google, które docelowo obejmą ponad milion Polaków. Na ten cel ma zostać przeznaczone łącznie aż pięć mld. dol.

Z materiałów udostępnionych podczas konferencji wynika ponadto, iż Polska i Google ustanowią strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Sztuczna inteligencja ma znaleźć zastosowanie w takich sektorach, jak cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy energia.

Donald Tusk: Google będzie tutaj coraz bardziej obecny

O spotkaniu z szefem Google premier Donald Tusk mówił już w poniedziałek podczas prezentacji "Polska. Rok przełomu". Oprócz tego, do rozmów zaproszony został także prezes Microsoftu.

Szef rządu podkreślał wówczas, że Polska jest "w centrum zainteresowania" Google i jest to "najlepsze miejsce do inwestowania w Europie". W czwartek z kolei przyznał, że kiedy 11 lat temu zapraszał Google do współpracy z Polską, nie myślał, że "współpraca będzie miała taką imponującą puentę".



- Google będzie tutaj coraz bardziej obecny. Bardzo dziękuję za podpisanie memorandum między Google a Polskim Funduszem Rozwoju. Tworzymy ramy, które umożliwią większe zaangażowanie, także inwestycyjne, Google w Polsce, ale to, co najważniejsze, to nie tylko dostęp do najnowszych technologii z punktu widzenia państwa - zaznaczył.



Donald Tusk wyraził przy tym nadzieję, że Google będzie częścią "wielkiego, ambitnego projektu, jakim jest deregulacja gospodarki i administracji europejskiej oraz polskiej".