Prezydent Ukrainy zasugerował, że w 2026 roku może dojść do ataku Rosji na Polskę lub państwa bałtyckie. - Z danych wywiadowczych, które mamy, wynika, że on przygotowuje na przyszły rok wojnę przeciwko krajom członkowskim NATO - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Wiecie, co się dzieje na Białorusi - zaczął Zełenski. - Już w tym roku Rosja przygotowuje 15 dywizji do treningu na kierunku białoruskim. Uważamy, że wszyscy ci żołnierze będą na terytorium Białorusi - przekazał prezydent Ukrainy w Monachium.

- Szacujemy, że to około 100-150 tysięcy żołnierzy. Nie jestem pewien ta grupa będzie szła do Ukrainy. Nie chcę państwa straszyć, ale nie jestem pewien czy oni pójdą jak w 2022 prosto do Ukrainy, czy do Polski, krajów bałtyckich - dodał Wołodymyr Zełenski.

- Wydaje mi się, że on (Władimir Putin - red.) ma taki pomysł. Z danych wywiadowczych, które mamy, wynika, że on przygotowuje na przyszły rok wojnę przeciwko krajom członkowskim NATO. Tak sądzę, ale oczywiście to nie jest tak, że mam stuprocentową pewność - mówił dalej ukraiński przywódca.

Wyraził też nadzieję, że Putin, którego określił jako "szalonego człowieka", zostanie powstrzymany.

Wołodymyr Zełenski: Putin nie chce zakończenia wojny

Podobne sugestie Zełenski przedstawił 12 lutego. Wówczas również mówił o 150-tysięcznej armii, która może zaatakować Polskę i Litwę z terytorium Białorusi.

W wywiadzie dla "Guardiana" prezydent Ukrainy stwierdził, że Putin wcale nie chce dialogu ws. zakończenia wojny, ponieważ w przeciwnym razie nie zwiększałby liczebności armii, biorąc pod uwagę problemy gospodarcze z jakimi mierzy się Rosja. Wezwał też partnerów międzynarodowych do zwiększenia wydatków na obronę i wsparcia Ukrainy.

