Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian", w którym mówił m.in. o rosnącym zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. Powołując się na doniesienia ukraińskiego wywiadu przekazał, że Władimir Putin zamierza zwiększyć w tym roku liczebność armii o 12-15 dywizji. - Uważamy, że będzie to około 150 tys. dodatkowych żołnierzy - oszacował.

ZOBACZ: Zełenski proponuje Rosji wymianę terytoriów. "Jedno na drugie"

Dodatkowe siły Kremla mają pochodzić z mobilizacji oraz wsparcia ze strony Korei Północnej. Zełenski przekazał też, że tych 150 tys. żołnierzy z "wysokim prawdopodobieństwem" będzie szkolonych na Białorusi. W związku z tym przypomniał, że przygotowania do rosyjskiej inwazji również rozpoczęło się od wspólnego "szkolenia" sił Putina i Alaksandra Łukaszenki.

Wołodymyr Zełenski przestrzega: Rosja i Białoruś mogą ruszyć na Polskę

Zełenski zastanawiał się, co by się stało, jeśli takie "treningi" przeprowadzono tego roku, latem lub jesienią. Jego zdaniem gdy wyszkoleni w ten sposób wojskowi "będą już gotowi", to niekoniecznie muszą zostać skierowani do Ukrainy. Zamiast tego - jak przekonywał - mogą ruszyć na "Polskę albo Litwę". - Oni będą mogli to rozpocząć - ocenił.

ZOBACZ: Negocjacje z Rosją. Wołodymyr Zełenski podał warunek

Dalej stwierdził, że Putin wcale nie chce dialogu ws. zakończenia wojny. W przeciwnym razie nie zwiększałby liczebności armii, biorąc pod uwagę problemy gospodarcze z jakimi mierzy się Rosja. Wezwał ponadto partnerów międzynarodowych do zwiększenia wydatków na obronę i wsparcia Ukrainy.