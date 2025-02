Wraca temat Fort Trump. Prezydent Andrzej Duda: Głęboko wierzę, że powstanie

Prezydent Andrzej Duda wyraził satysfakcję z wizyty Peta Hegsetha w Polsce. - Wyrażam szczególną satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że w najbliższych dniach spodziewamy się wizyty Kellogga, specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy - powiedział.

Jak poinformował, rozmowy z szefem Pentagonu dotyczyły rozwijania polsko-amerykańskich relacji militarnych. - Chcę podkreślić z całą mocą, że nie mam żadnych wątpliwości, że mamy wielkie pole to ich umacniania - powiedział.

Fort Trump w Polsce? Prezydent: Głęboko w to wierzę

Jak przypomniał, poprzednie cztery lata prezydentury Donalda Trumpa, to był okres, gdy "umacnialiśmy polskie bezpieczeństwo". Zaznaczył, że wówczas Polska podpisała liczne umowy dotyczące bezpieczeństwa i obrony.

- To wtedy zapadły decyzje o ulokowaniu w Polsce dowództwa V Korpusu, wtedy uśmiechałem się i mówiłem, że to będzie taki polski Fort Trump, ale dzisiaj po tej rozmowie, mogę już państwu bez uśmiechu powiedzieć, że głęboko w to wierzę, że Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu - stwierdził.

Kolejnym wątkiem, który został poruszony podczas spotkania z amerykańskim sekretarzem obrony, były wydatki na obronność państw członkowskich w NATO. Głowa państwa podkreśliła, że dziś Polska jest pod tym względem w europejskiej "awangardzie".

- Powiedziałem panu sekretarzowi obrony, że tak jak ustaliłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem, absolutnie może liczyć na pełne moje wsparcie jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o podnoszeniu wydatków na obronność w ramach NATO - przekazał.

NATO zwiększy wydatki na obronność? "Będziemy wspierali Trumpa"

Prezydent zaznaczył, że Polska jest dziś tym krajem, który wydaje prawie pięć proc. swojego PKB na obronność.

- Oczywiście będziemy wspierali politykę pana Donalda Trumpa, aby w NATO także została podjęta decyzja o zwiększeniu tego minimalnego progu wydatków na obronność - powiedział Duda.

Przypomniał, że taką propozycję przedstawił już Joe Bidenowi podczas zeszłorocznej wizyty w Białym Domu. Potrzebę wzrostu wydatków zgłaszał także innym przywódcom NATO, ale "nie została wówczas podchwycona".

- Mam nadzieję, że teraz zwłaszcza w obecnej sytuacji widząc, co dzieje się dzisiaj w przestrzeni europejskiej jeśli chodzi o odradzający się rosyjski imperializm, nikt już nie będzie miał wątpliwości, że tę politykę wzrostu wydatków na obronność trzeba zrealizować - oświadczył.

Jak stwierdził, ta sprawa zapewne wróci podczas szczytu NATO w Hadze.

- Dzisiaj rozmawia się na ten temat w kwaterze głównej NATO w Brukseli. (…) Nie mam wątpliwości, że to w wydatny sposób przyczyni się do faktycznej odbudowy strefy bezpieczeństwa w Europie - podkreślił.