Sąd oddalił zażalenie Sławomira Mentzena, który nie zgadzał się z niekorzystną dla niego decyzją sądu w sprawie pierwszego w tej kampanii pozwu w trybie wyborczym. "2:0, niedługo kompletujemy hattricka" - skomentował Hołownia.

Kandydat Konfederacji pozwał posła Polski 2050 Sławomira Ćwika, zdaniem którego Mentzen "zebrał od Polaków 12 mln zł przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków".

Mentzen znowu przegrał. Sąd oddalił jego zażalenie na wyrok w sprawie przeciwko posłowi Ćwikowi i mojemu komitetowi. 2:0, niedługo kompletujemy hattricka. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 14, 2025

Sławomir Mentzen idzie do sądu. Pierwszy pozew w trybie wyborczym

Sławomir Mentzen złożył w sobotę w trybie wyborczym pozew przeciwko posłowi Polski 2050 Sławomirowi Ćwikowi. Stało się to po tym, jak ten drugi w ubiegłym tygodniu oskarżył z sejmowej mównicy kandydata Konfederacji na prezydenta RP o sprzeniewierzenie środków i unikanie płacenia podatków.

ZOBACZ: Sławomir Mentzen grzmi o skandalu. Przegrał proces w trybie wyborczym

- Poseł Sławomir Mentzen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy za 36 złote każda - wyliczał Ćwik.

Sławomir Mentzen przegrał w trybie wyborczym. Ćwik odpowiada

O pierwszej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, do którego trafił pozew, obaj politycy poinformowali w środę w sieci. "Sąd właśnie uznał (...), że Ćwik może kłamać na mój temat, bo przytacza swoje oceny, a nie fakty" - napisał na platformie X Mentzen, nazywając wyrok "skandalem" i zapowiadając złożenie zażalenia.

Jak wyjaśniał, "Ćwik bezczelnie kłamał" na jego temat z mównicy sejmowej, dlatego skierował do sądu pozew cywilny w tej sprawie. Polityk Polski 2050 "wielokrotnie domagał się wyjaśnienia sprawy w trybie wyborczym" i dlatego ostatecznie padło na tryb wyborczy.

ZOBACZ: Sławomir Mentzen zebrał 250 tys. podpisów. "Rejestrujemy się jako pierwsi"

Do wypowiedzi Mentzena odniósł się Ćwik. "Pan Sławomir Mentzen nie potrafi przegrać z klasą i bardzo źle znosi porażki. W dodatku kłamie teraz co do tego, co mówiłem w sądzie. W mojej ocenie takie zachowania dyskwalifikują go jako kandydata na Prezydenta RP" - dodał.

Sąd nie uwzględnił zażalenia Menztzena na pierwszą decyzję. Ćwik skomentował to cytatem z serialu "Ślepnąć od świateł", kiedy czarny charakter Dario mówi: "Masz kłopoty. I one się dopiero zaczęły. Wiesz o tym?". "Słyszałem, że Sławomir Mentzen lubi dialogi z polskich filmów" - dodał poseł Polski 2050.

WIDEO: Spięcie ministra finansów z prezesem PiS. "Splądrowaliście portfele Polaków" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / Polsatnews.pl