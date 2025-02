Administracja Donalda Trumpa wykluczyła agencję Associated Press z obsługi wydarzeń m.in. w Gabinecie Owalnym oraz Air Force One. Powodem decyzji jest używanie przez dziennikarzy nazwy Zatoka Meksykańska, którą amerykański prezydent przemianował na Zatokę Amerykańską, co zostało uznane za "dezinformację".