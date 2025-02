Zmiany na mapie. Google wdrożyło rozporządzenie Trumpa

Google Maps przychyliło się do decyzji Donalda Trumpa. Amerykanie nie zobaczą na mapie już nazwy Zatoki Meksykańskiej, bo w jej miejsce wpisana jest "Zatoka Amerykańska". Jednak nazwa pozostaje niezmienna dla Meksyku, a dla innych państw świata, na mapach figurują obie nazwy.

Światowi giganci dostosowują się do nowych wytycznych Donalda Trumpa. Google Maps zmieniło amerykańską wersję swoich map, na których zamiast Zatoki Meksykańskiej widnieje obecnie Zatoka Amerykańska.



Firma wyjaśniła, że zmiana jest częścią "długoletniej praktyki" śledzenia zmian nazw po ich aktualizacji przez oficjalne źródła rządowe. Wskazano również, że nazwa zatoki nie zmieni się dla Meksyku. Osoby korzystające z Google Maps w tym kraju wciąż będą widzieli oryginalną nazwę tj. Zatoka Meksykańska.

Google Maps dostosowało swoje mapy. Inna nazwa w zależności od państwa

Jednak, co ciekawe, zrobiono aktualizację także dla wszystkich innych państw na świecie. Jeżeli np. w Polsce będziemy chcieli wyszukać Zatokę Meksykańską zobaczymy na tej części świata etykietę: Zatoka Meksykańska (Zatoka Amerykańska). Zmiany w nazwach wprowadzono do systemu w poniedziałek.



Zmiana nastała po tym, jak Donald Trump wydał rozporządzenie zmieniające nazwę zatoki. Jednak nie wszystkie firmy chcą się stosować do nowej nomenklatury. Agencja Associated Press stwierdziła, że nie zmieni nazwy Zatoki Meksykańskiej na żadną inną. Oświadczyła to m.in. w swoim "przewodniku stylistycznym", z którego korzystają wielkie amerykańskie media.

ZOBACZ: Google dostosuje się do Donalda Trumpa. Użytkownicy zobaczą zmiany na mapach



Za tę postawę już przyszło jej zapłacić. Agencja przekazała, że jej reporter nie został wpuszczony na wtorkowe spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Miała być to "zemsta" za niechęć do zmiany nazwy.



"Dziś zostaliśmy poinformowani przez Biały Dom, że jeśli AP nie dostosuje swoich standardów redakcyjnych do rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa zmieniającego nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, AP nie będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu w Gabinecie Owalnym. Tego popołudnia reporter AP nie mógł uczestniczyć w podpisaniu rozporządzenia wykonawczego" - przekazała agencja, cytowana przez "The Guardian".



- To alarmujące, że administracja Trumpa ukarała AP za niezależne dziennikarstwo - skomentowała sytuację jej redaktor naczelna.

Prezydent Meksyku: To błąd

Donald Trump zapowiedział oficjalną zmianę Zatoki Meksykańskiej na Amerykańską tuż po swoim zaprzysiężeniu na 47. prezydenta USA. Meksyk potępił tę decyzję, argumentując, że Stany Zjednoczone nie mają prawa zmieniać nazwy Zatoki, ponieważ nie leży ona jedynie na terytorium USA, a swoją nazwę nosi od ponad 400 lat.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała, że decyzja Google dotycząca zmiany nazwy Zatoki była "błędem". Zażartowała, że skoro Stany Zjednoczone mogą zmienić nazwę Zatoki, to może Północna Ameryka powinna stać się "Meksykańską Ameryką".