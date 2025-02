Jeżeli chodzi o konkrety, to nic od premiera nie usłyszałem - powiedział Adrian Zandberg w "Graffiti" na temat planu gospodarczego zaprezentowanego w poniedziałek. - Mam poczucie, że ja już tę konferencję widziałem w 2008 roku. Tylko wtedy Brzoska nazywał się Palikot (...) Pan premier odtwarza to samo - mówił polityk partii Razem.

W poniedziałek premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański wystąpili na wspólnej konferencji prasowej dotyczącej planu gospodarczego dla Polski. Premier powiedział, że 2025 "będzie rokiem pozytywnego przełomu", a wartość inwestycji sięgnie 650 mld zł. Zapowiedziano m.in. rozwój polskich portów, inwestycje w atom oraz uproszczenie procedur dla przedsiębiorców, miliardowe nakłady na logistykę, niższe podatki.

Adrian Zandberg zarzucił premierowi, że na konferencji zabrakło konkretów dotyczących nowych inwestycji. - Nie chodzi o to, żeby zbudować w końcu symboliczną, jedną elektrownię atomową, której PO-PiS od 20 lat nie wybudował. My potrzebujemy ośmiu bloków jądrowych zanim zamkną się piece węglowe, zanim technologicznie zamknie się Bełchatów i inne bloki węglowe, na których stoi gospodarka - stwierdził.

Adrian Zandberg o deregulacjach. Porównał Brzoskę do Palikota

Zdaniem polityka partii Razem Polska potrzebuje również m.in. nowych linii produkcyjnych substancji czynnych do leków, fabryk prochu, wydawania pieniędzy na badania, naukę i rozwój.

Zandberg odniósł się również do decyzji premiera, by prezes InPostu Rafał Brzoska stanął na czele zespołu odpowiedzialnego za deregulację. - Mam poczucie, że ja już tą konferencję widziałem w 2008 roku. Tylko wtedy Brzoska nazywał się Palikot, powoływano komisję przyjazne państwo, z której nic nie wynikło - stwierdził. Jego zdaniem premier po latach "odtwarza to samo", ale "brakuje treści".

