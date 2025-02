"Nie ma mowy o zdradzie". Szef Pentagonu o rozmowie Trumpa z Putinem

Hegseth wraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte zabrał głos przed posiedzeniem ministrów obrony Sojuszu w kwaterze głównej tej organizacji w Brukseli. - Nie ma zdrady - powiedział Hegseth dziennikarzom, dodając, że cały świat i Stany Zjednoczone są zaangażowane w pokój, "który będzie negocjowany".

Trump w środę odbył rozmowy telefoniczne z Putinem oraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pytany, czy rozmowę z Putinem należy traktować jako zdradę Ukrainy, Rutte zauważył, że Trump rozmawiał także z Zełenskim.

- Zobaczymy, jak to się rozwinie krok po kroku. Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy - zaznaczył. Jak podkreślił, "jest wrażenie, że była to dobra rozmowa", a "wszyscy chcemy pokoju w Ukrainie".

Rozmowa Trump-Putin. Szef Pentagonu: Nie ma mowy o zdradzie Ukrainy

W ocenie Hegsetha Trump, rozmawiając zarówno z Putinem, jak i Zełenskim, zademonstrował, że jest w stanie dotrzeć do obu stron, by zaprowadzić pokój w Ukrainie.

- Jest jeden człowiek na świecie, który jest w stanie dotrzeć do obu stron, by zaprowadzić pokój, a tym człowiekiem jest prezydent Donald Trump. Zademonstrował to wczoraj, rozmawiając zarówno z Władimirem Putinem, jak i z Wołodymyrem Zełenskim - powiedział szef Pentagonu.

- Wierzymy, że doprowadzi on do trwałego, solidnego pokoju (w Europie), którego celem jest powstrzymanie zabijania. To leży to w interesie Europy i Stanów Zjednoczonych - mówił.

Wojna w Ukrainie. Hegseth o negocjacjach pokojowych

Przypomniał też słowa Trumpa, że wydatki państw NATO na obronność w wysokości co najmniej 2 proc. (PKB) to za mało. - My będziemy argumentować, że (podniesienie tych wydatków) do 5 proc. to niezbędna inwestycja ze strony krajów NATO, aby zapewnić, że jesteśmy w stanie stawić czoło zagrożeniom w przyszłości, czy to ze strony Rosji na kontynencie, czy ze strony Chin, które mają własne ambicje - przekonywał.

- Świat jest bezpieczniejszym miejscem, bardziej wolnym miejscem, gdy NATO jest silne - dodał. W ocenie Hegsetha zatrzymanie rosyjskiej machiny wojennej jest odpowiedzialnością Europy.

Rutte podkreślił, że kluczowe, by rozmowy pokojowe przyniosły pokój trwały. - Jest ważne, by osiągnięte porozumienie było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu (terytorium) Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump - dodał.

Członkostwo Ukrainy w NATO. Rustem Umierow zabrał głos

- Widzieliśmy, co się stało z porozumieniami mińskimi. Myśleliśmy, że to było coś trwałego, a nie było - zaznaczył sekretarz generalny NATO. Rutte nie odpowiedział na pytanie, czy zgadza się z Hegsethem, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nierealistyczne. - Musimy się koncentrować teraz na kluczowych rzeczach - na tym, żeby rozmowy się rozpoczęły - mówił.

Na słowa szefa Pentagonu o braku możliwości dołączenia Ukrainy do Sojuszu zareagował ukraiński minister obrony Rustem Umierow. - Chcemy być członkiem NATO. Będziemy członkiem NATO - oświadczył w czwartek polityk.

- Słyszeliście te oświadczenia przez ostatnie 33 lata. Do wszelkich stwierdzeń trzeba się przyzwyczaić - w ten sposób Umierow komentował wypowiedź Hegsetha po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy w Brukseli.

Szef ukraińskiego MON stwierdził ponadto że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, wskazując, iż jego kraj utrzymuje swoje zdolności obronne. - Jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy swoje priorytety, wszelkie wnioski wyciągamy wspólnie z naszym narodem - zaznaczył.

nn / PAP/Polsatnews.pl