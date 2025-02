Donald Trump poinformował, że planuje spotkać się z Władimirem Putinem. Wskazał też, że do rozmów dojdzie prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej, a obecny będzie przy nich książę kraju, Mohammed bin Salman. Zabrał także głos w sprawie potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO.

Po rozmowach przeprowadzonych z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump zapowiedział, że w przyszłości dojdzie do jego spotkania z rosyjskim prezydentem, prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej - informuje agencja Reutera. Jednocześnie przyznał, że nie zobowiązał się do wyjazdu do Ukrainy.

Amerykański przywódca potwierdził, że rozmowa z Putinem przebiegła dobrze i trwała ponad godzinę.

Donald Trump po pierwszej rozmowie z Putinem. Odzyskanie terytoriów przez Ukrainę "mało prawdopodobne"

Trump zapewnił, że Ukraina musi zawrzeć pokój i wskazał, że chciałby, by był on trwały. Stwierdził, że nie chce, by konflikt rozgorzał na nowo "po sześciu miesiącach" od zawarcia rozejmu. Możliwość odzyskania przez Ukrainę wszystkich utraconych terytoriów określił mianem "mało prawdopodobnego".

Zabierając głos w sprawie potencjalnego dołączenia okupowanego kraju do NATO, amerykański prezydent stwierdził, że nie sądzi, że byłoby ono "praktyczne" dla Kijowa. Powiedział też, że "w pewnym momencie" będzie musiało dojść do wyborów w Ukrainie. Wskazał też, że zawieszenie broni w wojnie powinno nastąpić "w niedalekiej przyszłości".

Trump rozmawia z Putinem. "Chcemy powstrzymać miliony ofiar"

Wcześniej we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Trump relacjonował rozmowę z Putinem. Jak wskazał, dialog dotyczył Ukrainy, ale nie tylko.

Wśród tematów miały pojawić się Bliski Wschód, energia, sztuczna inteligencja, siła dolara i "wiele innych" spraw. "Obaj zastanawialiśmy się nad wspaniałą historią naszych narodów i faktem, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej, pamiętając, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi, a my również straciliśmy tak wielu" - napisał amerykański prezydent.

Jak zaznaczył przywódca Stanów Zjednoczonych, rozmowa dotyczyła ponadto "mocnych stron naszych narodów i wielkich korzyści, jakie pewnego dnia odniesiemy ze współpracy". "Ale najpierw, jak obaj się zgodziliśmy, chcemy powstrzymać miliony ofiar wojny z Rosją/Ukrainą" - uściślił (zapis oryginalny).

Lider USA napisał w sieci, że wśród uzgodnień pojawiła się także kwestia negocjacji mających zakończyć konflikt w Ukrainie. "Nasze (amerykańskie - red.) zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje i zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie" - zaznaczył Trump, uzupełniając, że "właśnie" dzwoni do przywódcy Ukrainy.

Przywódca podziękował także Putinowi za poświęcony czas. "Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego zakończenia, miejmy nadzieję, że wkrótce!" - zakończył.

