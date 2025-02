Zełenski proponuje Rosji wymianę terytoriów. "Jedno na drugie"

W wywiadzie dla brytyjskiego "Guardiana" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w ewentualnych rozmowach pokojowych gotów jest zaproponować Rosji wymianę terytoriów. Jak dodał, może zwrócić jej część obwodu kurskiego, który kontrolowany jest przez armię ukraińską.

Wołodymyr Zełenski proponuje Rosji wymianę terytoriów

- Wymienimy jedno terytorium na drugie - powiedział, dodając, że jeszcze nie wie, o którą część okupowanych przez Rosję ukraińskich ziem poprosić w zamian. - Wszystkie nasze terytoria są ważne, nie ma priorytetów - wyjaśnił ukraiński prezydent.

Zełenski odniósł się także do wsparcia USA dla Ukrainy. - Jeśli Donald Trump wycofa wsparcie, sama Europa nie będzie w stanie wypełnić tej luki - ostrzegł.

- Pojawiają się głosy, że Europa może zaoferować gwarancje bezpieczeństwa bez Amerykanów, a ja mówię "nie" takiemu rozwiązaniu - powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że gwarancje bezpieczeństwa bez Ameryki nie są prawdziwymi gwarancjami.

"Zaoferuję amerykańskim firmom dobre kontrakt, aby przekonać Trumpa"

Zełenski przekazał też, że jest gotowy do negocjacji, ale chce, aby Ukraina przystąpiła do nich z "pozycji siły". Dodał, że zaoferuje amerykańskim firmom dobre kontrakty na odbudowę i ulgi inwestycyjne, aby przekonać Trumpa do siebie.

- Ci, którzy pomagają nam ratować Ukrainę, będą mieli szansę ją odnowić, przy udziale swoich firm i ukraińskich przedsiębiorstw - zaznaczył.