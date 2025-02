- Do tej pory nie było zaproszenia Kijowa do NATO. Po tym oświadczeniu tego zaproszenia nie będzie - w ten sposób szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował na słowa szefa Pentagonu. Stwierdził on m.in., że wejście naszego wschodniego sąsiada do Sojuszu jest nierealne. - Dobrze, że to padło - uznał wicepremier.