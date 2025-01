- Władimir Putin zrobił straszną rzecz, ale Stany Zjednoczone i Europa również popełniły błędy - przyznał w kontekście konfliktu na Wschodzie nowo mianowany sekretarz stanu USA. W wywiadzie Marco Rubio ocenił też, że błędem było "wmawianie ludziom", iż Ukraina może wygrać wojnę, pokonując Rosję. Jego zdaniem to nierealne, by Kijów odzyskał wszystkie utracone terytoria.

Sekretarz stanu USA uznał w rozmowie z dziennikarką Megyn Kelly, że wojna w Ukrainie musi zakończyć się negocjacjami, a obie strony konfliktu będą musiały pójść na ustępstwa. Jego zdaniem Władimir Putin zrobił "straszną rzecz", ale Stany Zjednoczone i Europa również się myliły.



- To błąd, że w jakiś sposób wmówiliśmy ludziom, że Ukraina jest w stanie pokonać Rosję, przywracając wszystko do stanu z 2012 lub 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym - wskazał Marco Rubio.

Jak zakończy się wojna w Ukrainie? "Pokój możliwy pod przywództwem Trumpa"

Według polityka z administracji Donalda Trumpa ogromnym problemem od półtora roku jest finansowanie przedłużającej się wojny. - Obie strony płacą straszną cenę, obie strony rozumieją, że nie osiągną swoich maksymalnych celów i że trzeba wykonać znaczną pracę - ocenił.

ZOBACZ: Spór o Kanał Panamski. Pierwszy dyplomata USA rusza na rozmowy



Rubio podkreślił, że doprowadzenie do pokoju jest możliwe, ale stanie się to tylko ze Stanami Zjednoczonymi pod przywództwem obecnego prezydenta. - To nie będzie łatwe i zajmie trochę czasu, ale wiem, że (Trump - red.) jest zdeterminowany, aby to osiągnąć - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Sekretarz stanu USA wskazał warunki jej zakończenia

We wtorek amerykański sekretarz stanu rozmawiał z szefową dyplomacji UE Kają Kallias o potrzebie dalszego wywierania nacisku na Kreml, by zapanował pokój. Jak podają ukraińskie media, Rubio również wtedy oświadczył, że obie strony konfliktu będą zmuszone pójść na ustępstwa. Podkreślał to także przed amerykańskim Senatem.

ZOBACZ: Pomoc USA dla Ukrainy wstrzymana? Wołodymyr Zełenski zabrał głos



Polityk sugerował ponadto, że Kijów będzie musiał zrezygnować ze swojego celu, jakim jest odzyskanie wszystkich terytoriów zajętych przez Rosję w ciągu ostatniej dekady.



- Rosja nie jest w stanie przejąć całej Ukrainy. Ukraińcy są zbyt odważni, walczą zbyt ciężko, kraj jest zbyt duży. To się nie wydarzy, ale nierealne jest też wierzyć, że kraj wielkości Ukrainy w jakiś sposób może odepchnąć wojska rosyjskie tam, gdzie byli w przededniu inwazji - przekonywał Rubio.