W programie "Graffiti" Jacek Sasin odniósł się do nowych pomysłów inwestycyjnych premiera, które szef rządu ogłosił w poniedziałek na konferencji pod hasłem "Polska. Rok przełomu". Wśród nich znalazły się m.in. odbudowa portów i rozbudowa kolei.

- Donald Tusk wszystkich nas przyzwyczaił, że wiele mówi, wiele obiecuje, snuje wielkie, wspaniałe projekty, z których potem niewiele wynika. Ten projekt, tak jak wszystkie inne, skończy się niczym, nie mam co do tego wątpliwości - powiedział poseł PiS.

Sasin odpowiada na pomysły premiera. "Nawet deklaracje nie porywają"

Odnosząc się do zapowiedzianych inwestycji i 650 miliardów złotych, które mają zostać na nie przekazane, Sasin powiedział, że "nawet deklaracje nie porywają" - Eksperci zwrócili uwagę, że jeżeli odniesiemy to do PKB, to to jest suma niższa niż została wydatkowana realnie w 2023 roku, więc Donald Tusk robi fajerwerk z tego, że mniej wydamy na inwestycje niż rok wcześniej. To pokazuje, ile jest to warte - ocenił Jacek Sasin.

Stwierdził, że m.in. projekt CPK został "wykastrowany", ponieważ został sprowadzony jedynie do lotniska. Oznajmił, że podobnie stało się z rozbudową portu w Świnoujściu.

ZOBACZ: Nowy plan gospodarczy dla Polski. Premier poinformował o szczegółach

- Mamy dzisiaj wydmuszkę CPK. Projekt ustawy obywatelskiej, którą złożyliśmy został odrzucony w Sejmie przez rządzącą większość. Nie są zainteresowani tym projektem. (...) Nie mówmy już, że to jest CPK. Mówmy, że chcą zbudować lotnisko - mówił były minister aktywów państwowych.



Uznał, że wszelkie inwestycje zapowiedziane przez Donalda Tusk to "koło ratunkowe" w wyborach prezydenckich dla kandydata KO, które ma być odpowiedzią na to, że Polacy chcą rozwoju swojego kraju. - To koło ratunkowe dla Rafała Trzaskowskiego na te kilka miesięcy pozorowanych ruchów, nic więcej - przekazał.

Deregulacje w gospodarce. "Jesteśmy gotowi do realnej, rzetelnej rozmowy"

Poseł PiS odniósł się także do decyzji premiera ws. propozycji deregulacyjnych, które ma przygotować Rafał Brzoska. - Deregulacja - tak. Tylko realne działania, a nie znowu teatr. Ten teatr z pokazywaniem palcem pana Brzoski, to był dosyć żenujący spektakl - określił polityk.



Dodał, że środowisko PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy deregulacyjnej, która może "nie spełnia wszystkich postulatów przedsiębiorców", ale jest "dobrym krokiem naprzód".

- Wiem, że przedsiębiorcy mają przygotowane projekty deregulacyjne i my jesteśmy gotowi, chcę to wyraźnie powiedzieć środowisku przedsiębiorców, panu prezesowi Brzosce - jesteśmy gotowi do realnej, rzetelnej rozmowy na ten temat. Dajemy gwarancję, że w momencie, gdy wrócimy do władzy, rzeczywiście te procesy realnie przeprowadzimy. Rozmawiajmy o tym, bo szkoda czasu na rozmowy z Donaldem Tuskiem - podkreślił.