- Szansa jest pomiędzy nikłą a żadną - ocenił w wywiadzie dla Fox News specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg. W ten sposób odniósł się do żądań Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że jeśli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, to powinna w zamian otrzymać broń jądrową.