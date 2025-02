Mamy ponad 300 tys. zachorowań na grypę. To jest bardzo dużo - mówiła w Polsat News minister zdrowia. Izabela Leszczyna podkreślała, że w piątek do aptek trafią preparaty przeciwgrypowe, których do tej pory w magazynach brakowało. - Stanęliśmy na głowie, żeby ten lek zabezpieczyć i już wczoraj do hurtowni zostało dostarczonych 20 tys. opakowań - poinformowała szefowa resortu zdrowia.

W Polsce trwa szczyt zachorowań na grypę. Ministerstwo Zdrowia odnotowuje, że chorych jest ponad 300 tys. osób.

- To jest obciążenie dla szpitali, ale przede wszystkim jest to niebezpieczne dla samych pacjentów. Tak dużo osób choruje, bo niestety się nie szczepimy - mówiła Polsat News minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Wskazywała, że tylko około 5 proc. Polaków decyduje się na szczepienia przeciwko grypie. - Te dane nie zmieniają się w zasadzie do kilku lat - zaznaczyła Leszczyna.

- Tym, co powinno nas skłonić do szczepień, jest to, że tylko niecałe 1,5 proc. osób zaszczepionych poszukuje w aptekach leku, którego dzisiaj brakuje - podkreśliła minister zdrowia.

Szczyt zachorowań na grypę. Leszczyna: Leki wrócą do aptek w piątek

Leszczyna zapewniła, że preparaty przeciwgrypowe wrócą do aptek w piątek, 14 lutego. - Stanęliśmy na głowie, żeby ten lek zabezpieczyć i już wczoraj do hurtowni zostało dostarczonych 20 tys. opakowań - poinformowała.

- Ten lek będzie nie tylko w hurtowniach, ale także wszystkie apteki, które będą go zamawiały, będą go dostawały w trybie pilnym - mówiła Leszczyna.

Przypomniała, że jedna z polskich firm farmaceutycznych dostała substancję czynną leku przeciw grypie, którą wykorzysta do produkcji medykamentu. - Do 14 lutego wyprodukuje 180 tys. opakowań - przekazała minister.

Po zwróceniu się resortu do Europejskiej Agencji Leków do Polski ma do 19 lutego trafić 80 tys. dawek z innych państw, a w kolejnej dostawie - 120 tys. opakowań.

Sezon grypowy w pełni. Od 14 lutego szczepienia w aptekach

- Jeszcze bardziej będziemy namawiać do tego, aby się szczepić, bo naprawdę warto to zrobić. Ci, którzy się zaszczepili, nawet jeśli się zainfekowali i przechodzą grypę, to przechodzą ją łagodnie - zauważyła Leszczyna.

Jak dodała, szczepionka przeciwko grypie jest refundowana z NFZ. Osoby dorosłe muszą dopłacić do niej połowę kwoty, czyli 26 złotych. - Dzieci do 18. roku życia i seniorzy powyżej 65 lat mają tę szczepionkę za darmo - zaznaczyła minister.

Szefowa resortu zdrowia przypomniała także, że od 14 lutego zaszczepić będzie można się także w aptekach. Wtedy wejdą w życie przepisy ustawy, która przewiduje m.in., że farmaceuci będą mogli wystawiać recepty farmaceutyczne na zalecane refundowane szczepionki dostępne w aptekach.

- Warto się zaszczepić nawet teraz. Ten sezon grypowy, jak mówią epidemiolodzy, będzie trwał jeszcze co najmniej miesiąc. Jak zaszczepimy się teraz, to mamy trochę z głowy jesień, bo wtedy też będzie sezon infekcyjny - apelowała Leszczyna.