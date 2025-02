Szczyt zachorowań i braki w aptekach. "Pozostaje tylko płakać i czekać"

Trwa szczyt zachorowań na grypę, a w aptekach brakuje leków. Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego przemierzali dziesiątki kilometrów, by znaleźć odpowiedni preparat. - Jeśli infekcja się rozkręci, to pozostaje tylko płakać i czekać na zmiłowanie firm farmaceutycznych - mówią lekarze. Tymczasem minister zdrowia zapewnia, że środki przeciwgrypowe wrócą do sprzedaży w najbliższych dniach.

Do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim tylko w miniony weekend przyjęto kilkanaścioro dzieci. Trwa szczyt zachorowań na grypę, a problem potęgują braki w aptekach.

Mieszkańcy leków przeciwgrypowych szukali nie tylko u siebie. W sobotę udało się je znaleźć w oddalonych o 116 km Szamotułach, ale w poniedziałek już i tam magazyny stoją puste.

Szczyt zachorowań na grypę. W aptekach w całej Polsce brakuje leków

- U nas w oddziale na szczęście jesteśmy zabezpieczeni w leki przeciwko grypie. Mamy pacjentów z grypą i to całkiem niemało. Mamy 30 dzieci na 25 łóżkach. Nie jest to większość, ale pacjenci z grypą też są - mówił Polsat News dr Tomasz Szatkowski, kierownik oddziału dziecięcego w gorzowskim szpitalu.

ZOBACZ: Grypa w natarciu. Szpitale wprowadzają ograniczenia

Lekarz podkreślił, że w aptekach w mieście nie ma leków przeciwgrypowych. - Trzeba pamiętać o szczepieniach, ale jeśli infekcja się rozkręci to pozostaje tylko płakać i czekać na zmiłowanie firm farmaceutycznych, hurtowni, które dowiozą te leki, o ile będzie taka możliwość - stwierdził dr Szatkowski.

Na grypę chorują nie tylko dzieci, ale i dorośli. Problemy mają zwłaszcza osoby, które cierpią na tzw. choroby współistniejące. To dotyczy przede wszystkim pacjentów z chorobami płuc.

Gorzów Wielkopolski: Wstrzymano planowe przyjęcia na oddział pulmonologii

W Gorzowie Wielkopolskim na oddziale pulmonologii wstrzymano planowe przyjęcia właśnie z powodu grypy. Władze szpitala podkreślają, że nie chcą stwarzać dodatkowego zagrożenia.

- Apelujemy do odwiedzających w tym właśnie okresie, żeby zachowali środki ostrożności w postaci maseczek, by zastanowili się, czy jeśli mają infekcję, koniecznie muszą przyjść do szpitala, a jeśli odwiedzają najbliższych to prosimy też, by przychodzili pojedynczo, by nie były to całe rodziny. Ludzie muszą mieć świadomość, że to jest szczególny czas i narażają siebie, i innych - mówił rzecznik gorzowskiej placówki Paweł Trzciński.

ZOBACZ: Tysiące zachorowań w Polsce. GIS szykuje specjalny pakiet

W szpitalu na OIOM-ie z pogrypowymi powikłaniami przez pewien czas walczył około 70-letni pacjent. Był on podłączony do ECMO, urządzenia, które zastępuje pracę serca i płuc. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kiedy leki wrócą do aptek? Ministerstwo Zdrowia uspokaja

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewnia, że w najbliższych dniach, w połowie tego tygodnia, leki przeciw grypie pojawią się z powrotem w aptekach.

Do Polski ma trafić 100 tys. dawek z innych państw, gdzie szczepi się więcej osób (w naszym kraju na taki krok decyduje się zaledwie 5 proc. populacji). Dodatkowo jedna z polskich firm farmaceutycznych dostała substancję czynną leku przeciw grypie, którą wykorzysta do produkcji medykamentu. - Będzie dostępny w najbliższych tygodniach - zapowiedziała Leszczyna.

ZOBACZ: Przeraźliwy ból po operacji. Lekarze nie pomogli

Do aptek mają też trafić leki z zagranicznych dostaw. - Dwie inne firmy przesunęły swoje dostawy z marca na luty. W najbliższych dniach, w połowie tego tygodnia te leki pojawią się w aptekach - powiedziała minister.

Jednocześnie Leszczyna zachęcała do szczepień przeciwko grypie, które od 14 lutego będzie można wykonać również w aptekach.

Grypa w Polsce. Jakie są najczęstsze powikłania?

Z danych resortu zdrowia wynika, że w okresie między 20 a 26 stycznia oraz między 27 stycznia a 2 lutego tygodniowa liczba zachorowań na grypę przekroczyła 200 tys. osób. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na leki zawierające oseltamiwir - substancję czynną stosowaną w leczeniu zakażenia wirusem grypy.

Najczęstsze powikłania grypy to m.in. zapalenie płuc oraz zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej, np. astmy, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca. Szczególnie ciężko grypę przechodzą osoby powyżej 65. roku życia, dzieci do pięciu lat, kobiety w ciąży, osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca oraz z otyłością.